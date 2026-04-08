Fastighetsförsäljning på Vätö: Nytt husbyte och marknadsöversikt

Susanna Möller och Roy Tommie Fors köper hus på Vätö för 3,85 miljoner kronor. Analys av de senaste fastighetsförsäljningarna och prisutvecklingen i Norrtälje kommun.

Susanna Möller och Roy Tommie Fors, båda 63 år från Stockholm, har förvärvat fastigheten på Bergsviksvägen 22 på Vätö . Säljare var Märta Karolina Emilie Hansdotter Loberg och Stefan Tord Svensson. Affären slutfördes i mars 2026, med en köpesumma på 3 850 000 kronor. Villan, som uppfördes 2020, erbjuder en boyta om 103 kvadratmeter. Denna fastighetsaffär är en del av en serie transaktioner som ägt rum i området, vilket ger en intressant inblick i den lokala bostadsmarknaden.

I närheten, på Utvedavägen 112, såldes ett annat hus i november föregående år för 1 640 000 kronor. Denna fastighet omfattade 68 kvadratmeter boyta. Dessa exempel, tillsammans med andra försäljningar, belyser variationen i prissättning och efterfrågan inom Vätö och dess omgivningar. Analysen av dessa transaktioner bidrar till en djupare förståelse av fastighetsvärden och trender i regionen.\Under de senaste tolv månaderna har det skett ytterligare försäljningar i närheten av Bergsviksvägen 22. Totalt har tre hus bytt ägare inom en kilometers radie från den aktuella fastigheten. Den dyraste av dessa försäljningar var huset på Håknäsvägen 116, som såldes för hela 10 300 000 kronor. Det är viktigt att notera att bostadsmarknaden i Norrtälje kommun generellt har upplevt prisjusteringar. Priserna på villor i kommunen har minskat med 5,5 procent under de senaste tre månaderna. I jämförelse har länet som helhet uppvisat en ökning på 0,8 procent under samma period. På ett års sikt visar trenden en minskning på 2,2 procent i Norrtälje kommun, medan länet har sett en ökning på 0,5 procent. Denna information ger en viktig bakgrund till den lokala bostadsmarknadens dynamik och kan vara relevant för både potentiella köpare och säljare. Den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter i Norrtälje kommun uppgår till 32 218 kronor, medan snittet för hela länet är betydligt högre, 52 725 kronor per kvadratmeter. Dessa skillnader understryker variationen i fastighetsvärden inom olika geografiska områden.\För att ge en mer komplett bild av fastighetsmarknaden på Vätö, presenteras här de fem dyraste försäljningarna som ägt rum under de senaste tolv månaderna. Detta ger en indikation på de högsta priserna som betalats och de mest attraktiva fastigheterna i området. Listan inkluderar följande försäljningar: Håknäsvägen 116 (10 300 000 kronor), Bergsviks Holme 42 (8 100 000 kronor), Bergsviks Holme 43 (7 300 000 kronor), Brändudden 53 (6 500 000 kronor) och Norrviken 74 (6 500 000 kronor). Totalt har 54 bostäder sålts på postorten Vätö under samma period. Denna information bidrar till en mer detaljerad förståelse av marknadsaktiviteten och de högre prisklasserna inom området. Genom att kombinera dessa data med informationen om prisutvecklingen i Norrtälje kommun och länet, kan man få en mer nyanserad bild av den lokala fastighetsmarknaden





