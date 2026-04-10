Fastighetsmarknaden i Norrtälje: Blandade signaler och prisnedgångar

En analys av fastighetsmarknaden i Norrtälje visar på en komplex utveckling med både prisnedgångar och en aktiv försäljning. Informationen inkluderar senaste försäljningar, pris per kvadratmeter och de dyraste bostadsförsäljningarna.

Fastighetsmarknad en i Norrtälje präglas av en blandad utveckling, där vissa områden visar en nedgång i priserna medan andra uppvisar en mer stabil eller till och med positiv trend. Eva Charlotte och Karin Elisabeth Laurell, 51 och 54 år, har nyligen tagit över fastigheten på Rosättravägen 39 i Norrtälje genom en gåva från Barbro Viola Laurell. Överlåtelsen slutfördes i mars 2026. Fastigheten, som uppfördes 1968, omfattar en boyta på 44 kvadratmeter.

Denna transaktion är en del av den löpande aktiviteten på fastighetsmarknaden i Norrtälje och ger en indikation på de rådande trenderna i området.\Ett annat exempel på fastighetsförsäljning i närheten är huset på Rosättra Gårdsväg 11, som såldes i somras för 2 100 000 kronor. Detta hus, som mäter 82 kvadratmeter, såldes inom en kilometer från den nyligen överlåtna fastigheten på Rosättravägen. Under de senaste tolv månaderna har det skett tre försäljningar i närheten av Rosättravägen 39, vilket visar på en viss aktivitet i området. Sammantaget har det sålts 408 bostäder i postorten Norrtälje under samma period. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Norrtälje uppgår till 38 708 kronor. Jämfört med länet som helhet är priserna lägre. Priserna på villor i Norrtälje kommun har visat en nedgång på 4,2 procent under de senaste tre månaderna. Detta står i kontrast till länet där priserna stigit med 1,7 procent under samma period. Denna skillnad indikerar att Norrtälje kan vara mer känsligt för yttre faktorer eller ha specifika lokala förutsättningar som påverkar prisutvecklingen.\Om man ser till det senaste året har priserna i Norrtälje kommun minskat med 5,7 procent, medan de i länet som helhet har ökat med 1,3 procent. Detta förstärker bilden av en mer utmanande marknad i Norrtälje jämfört med länet. Den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter i Norrtälje kommun är 32 589 kronor, vilket är betydligt lägre än snittet för hela länet som ligger på 54 025 kronor per kvadratmeter. Här följer de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i Norrtälje under de senaste tolv månaderna: 1. Strömsborgsvägen 68 (17 850 000 kronor), 2. Odonvägen 10 (12 500 000 kronor), 3. Solö Gård 6 (11 000 000 kronor), 4. Rönnbacksstigen 30 (11 000 000 kronor), 5. Klippgatan 2 (10 510 000 kronor). Dessa försäljningar ger en indikation på vilka områden i Norrtälje som är mest eftertraktade och vilka prisnivåer som är aktuella för större fastigheter





