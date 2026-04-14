Fästinginvasion på historiska Karums alvar: Länsstyrelsen varnar besökare

Länsstyrelsen i Kalmar län varnar allmänheten från att besöka Karums alvar på Öland på grund av en exceptionellt stor mängd fästingar. Den historiskt betydelsefulla platsen, känd för sin gravplats Noaks ark och andra fornlämningar, har invaderats av fästingar tidigt på säsongen, vilket oroar myndigheterna. En video visar hur snabbt fästingar angriper ett örngott placerat på marken. Länsstyrelsen överväger åtgärder.

Det tog bara några få sekunder innan ett örngott placerades på Karums alvar och omedelbart började fästingar krypa upp. Denna observation, fångad på film, illustrerar den omfattande fästingproblematiken som nu plågar området. Länsstyrelsen i Kalmar län har nu gått ut med en varning och avråder allmänheten från att besöka den historiskt betydelsefulla platsen. Situationen är särskilt alarmerande eftersom den tidiga säsongen redan visar på en exceptionellt stor mängd fästingar , vilket får myndigheterna att vidta åtgärder för att skydda besökare.

Karums alvar, berömt för sin gravplats Noaks ark och andra fornlämningar från äldre järnåldern, har länge varit en plats där fästingar trivts. Gravplatsen innehåller omkring 70 fornlämningar, inklusive 55 runda stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, en skeppssättning och tio resta stenar, vilket gör den till ett viktigt kulturhistoriskt område. Länsstyrelsen har tidigare observerat fästingar på platsen, men i år markerar första gången som en officiell varning utfärdas. Anna Lindberg, kommunikatör på Länsstyrelsen i Kalmar län, förklarar att den stora mängden fästingar tidigt på säsongen är orsaken till varningen. Vidare påpekar Lindberg att problemet verkar vara isolerat till Karums alvar, då betesmarker i närheten, som nyttjas av får och nötkreatur, inte uppvisar samma omfattande fästingproblem. Detta antyder att de lokala förutsättningarna på Karums alvar är särskilt gynnsamma för fästingarnas reproduktion och överlevnad. Länsstyrelsen överväger nu åtgärder för att minska fästingpopulationen och skydda besökare, med ytterligare detaljer som kommer att presenteras inom kort.

Varningen från länsstyrelsen har mötts av ett stort intresse och många kommentarer på sociala medier. Diskussionen inkluderar frågor om möjliga åtgärder, som exempelvis avbränning av området eller användning av naturliga bekämpningsmetoder, såsom att släppa ut höns som äter fästingar. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet, och strävar alltid efter att publicera sanningsenlig och relevant information. I akuta nyhetslägen, när det kan vara svårt att få alla fakta bekräftade, strävar de efter att tydligt kommunicera vad de vet och inte vet. Den aktuella situationen på Karums alvar är ett tydligt exempel på vikten av att vara vaksam och följa myndigheternas råd för att undvika fästingbett och de sjukdomar de kan överföra. Förutom att avstå från besök uppmanas allmänheten att noggrant undersöka sig själva efter fästingar om de vistas i riskområden





