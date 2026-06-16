FBI avvärjde attentat vid Trumps 80-årsfirande - flera andra nyheter

FBI stoppade ett stort attentat planerat under en UFC-gala kopplad till Donald Trumps 80-årsfirande. Samtidig friades en norsk man åtalad för uppmaning till självmord, Ericssons vd byttes, och miljöskandalen Think Pink resulterade i nya fängelsedomar. Även da Costa-fallet fick uppmärksamhet med ersättning till läkarna, och regeringen hanterar frågor om språkförskola. Konjunkturinstitutet lätar optimism för 2027, en gångman grips i Turkiet, Tunisien sparkar fotbollstränare, och en explosion skedde i Stockholm.

FBI har avbrutit ett planerat attentat som skulle genomföras under en UFC -gala som kopplades till Donald Trump s 80-årsfirande. En norsk man åtalad för uppmaning till självmord har friats efter att målsägandena aktivt sökt upp honom och bett om material.

Ericssons vd Börje Ekholm avgår och ersätts av Per Narvinger. Svea hovrätt har dömt Fariba Vancor, huvudansvarig i miljöskandalen Think Pink, till flera års fängelse. Läkarna Thomas Allgén och Teet Härm får numberOfLetters ex gratia-ersättning från regeringen efter att ha friats i mordfallet Catrine da Costa. Utbildningsminister Simona Mohamsson tar emot en utredning om obligatorisk språkförskola och regeringen lovar att återkomma med lösningar.

Konjunkturinstitutet förutspår att lågkonjunkturen ebbar ut 2027 med högre BNP-tillväxt och sänkt inflation, samtidigt som Riksbanken höjer räntan. En man misstänkt för grov organiserad brottslighet, inklusive narkotikasmuggling och medhjälp till mordförsök, har gripits i Turkiet. Tunisiens fotbollslandslag har sparkat förbundskapten Sabri Lamouchi efter förlust mot Sverige. En mindre explosion har skett i Hagsätra, södra Stockholm, med skada på en port till ett flerfamiljshus





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