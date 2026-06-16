USA:s underrätelse- och säkerhetstjänst, FBI, har gripit flera personer efter en planerad attack mot Vita huset under en UFC-gala.

Enligt myndighetens chef Kash Patel har flera personer gripits. Vi är byggda för att upptäcka, reagera på och ställa dem som hotar amerikanska medborgares liv till svars, skriver han på X. Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN?

Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner. Natten mot måndag, svensk tid, stod Vita huset värd för en UFC-gala. Kampsportsevenemanget hölls med anledning av USA:s 250-årsjubileum och president Donald Trumps 80-årsdag. Trump själv beskrev galan som fantastisk i efterhand.

Meddelade Kash Patel, chef för den amerikanska underrätelse- och säkerhetstjänsten (FBI), att myndigheten avvärjt en potentiell attack mot evenemanget. Tack vare snabba insatser från FBI, våra partners och Justitiedepartementet i en operation som omfattade flera delstater kunde flera personer gripas och de påstådda attackplanerna stoppas helt, skriver Patel på X. Var den påstådda planen att använda drönare apterade med sprängmedel för att sedan rikta in sig på byggnader i närheten av Vita huset och tvinga fram en massutrymning.

Den flyende folkmassan skulle därefter styras mot en grupp bestående av krypskyttar, uppger en amerikansk tjänsteman för tv-kanalen. Förra onsdagen och Kash Patel menar att byråns operation visar att de kan reagera snabbt på påstådda hot. Även om resultatet representerade det bästa av utredningsarbete var det inget ovanligt för detta brottsbekämpande lag.

Vi är byggda för att upptäcka, reagera på och ställa dem som hotar amerikanska medborgares liv till svars, särskilt vid stora sammankomster som den historiska UFC 250-galan, skriver Patel på X





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