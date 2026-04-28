FCC granskar ABC efter Trump-Kimmel konflikt – och fler nyheter

USA:s kommunikationsmyndighet FCC inleder en granskning av ABC:s sändningstillstånd efter en konflikt mellan Donald Trump och Jimmy Kimmel. Dessutom rapporteras om OS-uttagningar, insiderbrott, en strandad val och andra nyheter.

USA :s kommunikationsmyndighet FCC inleder en granskning av ABC :s sändningstillstånd mitt i konflikten mellan president Donald Trump och Jimmy Kimmel . Granskningen omfattar över 200 lokala stationer och fokuserar på ABC :s mångfalds- och inkluderingspolicy.

Tajmingen av granskningen ifrågasätts starkt, då den kommer efter att Trump offentligt krävt att Kimmel ska avskedas på grund av ett skämt om USA:s första dam. Kimmel gjorde skämtet under en sändning före korrespondentmiddagen i Washington, där presidenten och hans fru evakuerades på grund av ett säkerhetslarm. ABC behövde egentligen inte förnya sina tillstånd förrän 2028, men FCC utnyttjar en laglig möjlighet att kräva en omprövning.

Samtidigt har en omröstning inom friidrottsförbundet resulterat i att de internationella kraven inte kommer att gälla för OS-uttagningar. Beslutet innebär att idrottare måste uppnå en topp 12-placering för att kvalificera sig för OS, vilket går emot friidrottsförbundets förslag om att enbart klara de internationella OS-kraven skulle räcka. Flera idrottsprofiler hade stött förslaget, men årsmötet valde att behålla SOK:s regler. I en separat händelse är Mårder misstänkt för grovt insiderbrott kopplat till börsbolaget Raysearch, där han nyligen avgick som styrelsemedlem.

Misstankarna gäller att Mårder ska ha förmått en annan person att handla med insiderinformation, och flera anmälningar är kopplade till kvartalsrapporter. En strandad knölval, kallad ”Timmy” av tyska medier, får nu hjälp att ta sig ut till djupare vatten med hjälp av en pråm. Valen har kämpat för överlevnad i Östersjön i över en månad, efter att ha strandat nära Lübeck i slutet av mars. Trots flera räddningsförsök har valens hälsotillstånd försämrats.

Nu transporteras ”Timmy” till Nordsjön i en specialbyggd pråm. Inom underhållningsvärlden har Laura Dern ersatt Helena Bonham Carter i den fjärde säsongen av ”The White Lotus” efter att Bonham Carter oväntat hoppade av. Kung Charles III har dessutom framfört ett tal inför den amerikanska kongressen, ett tal som präglades av humor och politiska inslag. Slutligen har den tidigare FBI-chefen James Comey åtalats på nytt, denna gång för ett Instagraminlägg som kritiker menar är hotfullt mot Donald Trump





USA Trump Kimmel FCC ABC OS Friidrott Insiderbrott Knölval Laura Dern James Comey

