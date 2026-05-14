FCK:s läktarsektion 'Sektion 12' avfyrade fyrverkerier på planen - klubbdirektören Jacob Lauesen är arg

Den danska huvudstadsklubben FC Köpenhamn har drabbats av scener som danska Bold beskriver som 'skandalösa' inför andra halvlek i cupfinalen mot Midtjylland på Parken. Ett hav av raketer avfyrades från läktaren där FCK:s klacksektion 'Sektion 12' håller till, och fyrverkerierna flög runt öronen på spelarna på planen. Det ledde till att domaren avbröt finalen och kallade ner alla i spelartunneln.

Inför andra halvlek tvingades lagen fly in i spelartunneln - efter att det avfyrats fyrverkerier in på planen från en av FCK:s läktarsektioner. - Jag är arg, det inte är inte ett acceptabelt beteende, säger klubbdirektören Jacob Lauesen enligt Bold.

Den danska huvudstadsklubben FC Köpenhamn kommer inte vinna någon titel den här säsongen. Det står klart efter 0-1-förlusten i torsdagens cupfinal mot Midtjylland på Parken. Men i cupfinalen hamnade inte det sportsliga i fokus. Inför andra halvlek utspelade det sig scener som danska Bold beskriver som 'skandalösa'.

Ett hav av raketer avfyrades från läktaren där FCK:s klacksektion 'Sektion 12' håller till, och fyrverkerierna flög runt öronen på spelarna på planen. Det ledde så småningom till att domaren avbröt finalen och kallade ner alla i spelartunneln, rapporterar Bold vidare





