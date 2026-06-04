Felicia satsar på ny singel och turné efter Eurovision‑fiasko

Efter en besviken tjugonde plats i Eurovision vänder Felicia åter blicken mot Sverige med singeln "Me without u" och en turné som startar på Gröna Lund. Hon vill återuppleva 2000‑tals‑känslan och leverera en frisk, sexig scenshow.

Felicia har beslutat att lämna Eurovision ‑minnet bakom sig och siktar nu på en helt ny fas i sin musikaliska karriär. Efter årets final i Wien, där hon bara lyckades ta sig till tjugonde plats - Sveriges sämsta resultat på sexton år - har hon gått vidare med en ny singel och en omfattande turné runt om i landet.

Den nya låten, "Me without u", är en omarbetning av Edward Mayas och Vika Jigulinas 2009‑hit "Stereo Love" och görs i samarbete med Spotify. Felicia beskriver spåret som en blandning av dansvänlig festmusik och kaxig pop, ett stycke som enligt henne samlar allt hon älskar med musik: energisk rytm, minnesvärda melodier och en modern twist som skiljer den från originalet.

Hon hoppas att låten ska nå breda lyssnare och bli en sommarhit, samtidigt som den ger henne möjlighet att återuppleva den glada 2000‑tals‑epoken med influenser från artister som Rihanna. Turnén inleds på Gröna Lund i Stockholm den 6 juni, bara en dag efter att "Me without u" släpps på streamingplattformar.

Felicia talar öppet om sina förväntningar inför de kommande konsertdatumen - hon är nervös, men också fast besluten att leverera en föreställning som är både fräsch och annorlunda än vad publiken är van vid på den svenska scenen. Hon skämtar om att ge publiken "porr på scen", men förtydligar snabbt att det bara är ett skämt och att hennes fokus ligger på att skapa en sexig, kraftfull energi som får folk att dansa och känna sig levande.

Trots att hon beskriver sin placering i Eurovision som "pinsamt" ser hon nu fram emot att återuppleva den sceniska glädjen och återuppbygga sin relation med fansen genom live‑framträdanden. Bakom bakgrunden har Felicia, född 2000, byggt sin karriär på både kontrovers och kreativ frihet. Hon slog igenom under pseudonymen Fröken Snusk 2022 med den provokativa epadunk‑låten "Rid mig som en dalahäst", där hon bar en rosa balaklava och skyddade sin identitet.

Projektet, som skapades tillsammans med producenten Rasmus Gozzi, blev snabbt ett kultfenomen. År 2024 deltog hon i Melodifestivalen med låten "Unga & fria" och vann sedan tävlingen med "My system", vilket gav henne rätten att representera Sverige i Eurovision. Efter en konflikt kring Fröken Snusk‑karaktären lämnade hon den rollen 2025 och fortsatte under sitt eget namn.

Sedan september 2025 har hon släppt flera singlar och en EP på engelska, vilket har etablerat henne som en hållbar popartist med en egen röst. Nu, med den nya singeln och turnén, hoppas hon kunna skriva om sin karriär och gå vidare från den mörka återblicken på Eurovision‑fiaskot till ett ljusare, mer självständigt musikalisk kapitel





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Felicia Eurovision Turné Me Without U Popmusik

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