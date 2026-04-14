Felicia Schröder byter agent – siktar mot nya höjder

Efter en imponerande säsong väljer Felicia Schröder att byta agent. Hon förklarar varför och kommenterar även förlusten mot Danmark.

Efter en framgångsrik säsong och stor uppmärksamhet i svensk fotboll väljer Felicia Schröder , som gjorde imponerande 30 mål föregående säsong, att byta agent. Den lovande anfallaren bekräftade efter Sveriges match mot Danmark (1–2) att hon nu kommer att samarbeta med Linus Gunnarsson på MAQS Advokatbyrå. Schröder, som tidigare representerades av AMA Sport s Agency, framhäver vikten av trygghet och möjligheten till ett bollplank som de främsta skälen till bytet. Hon betonar att agenten inte bara hanterar frågor relaterade till fotbollen utan även stödjer spelarna i andra aspekter av livet. Detta inkluderar allt från kontraktsförhandlingar till att navigera i den komplexa världen utanför planen. Schröder uttrycker sin uppskattning för sin tidigare agent men kände behovet av att utforska nya möjligheter för att utveckla sin karriär ytterligare. Hon betonar att agentbytet inte är direkt kopplat till en möjlig övergång till en annan klubb i sommar, utan snarare en önskan om att prova något nytt och utvecklas. Schröder betonar att hon trivs mycket bra i Häcken och känner att hon utvecklas där. Hon har inte uteslutit en framtid utomlands. Hon nämner att det finns många spännande ligor, som England, Spanien och Italien, som kan vara aktuella för henne. Hon understryker att rätt tillfälle och rätt omständigheter måste vara på plats för att ett klubbyte ska bli aktuellt. Hon lyfter fram vikten av att vara redo och att det ska kännas rätt för henne personligen.

Felicia Schröder, som var en central figur i matchen mot Danmark, konstaterar att det är frustrerande att inte kunna omvandla målchanserna till mål. Trots Sveriges dominans och många målchanser lyckades de endast göra ett mål. Hon framhåller lagets prestation trots resultatet och betonar vikten av att ta med sig de positiva aspekterna från matchen. Schröder medger att Danmark utnyttjade Sveriges misstag och att detta blev avgörande för matchens utgång. Hon understryker att laget skapade fler målchanser än motståndarna och att det är frustrerande att inte kunna utnyttja dessa. Hon uttrycker en stark vilja att fortsätta utvecklas och att lära sig av de misstag som begås på planen. Schröder betonar att det är viktigt att laget fortsätter att arbeta hårt och att fokusera på att förbättra effektiviteten i offensiven. Hon ser fram emot framtida matcher och är övertygad om att laget kommer att lära sig av erfarenheterna från matchen mot Danmark. Hon är angelägen om att fortsätta sin utveckling och att bidra till lagets framgångar.

Felicia Schröders beslut att byta agent markerar en intressant fas i hennes karriär. Det är tydligt att hon har höga ambitioner och att hon är beredd att ta steg för att uppnå sina mål. Valet av Linus Gunnarsson och MAQS Advokatbyrå tyder på en önskan om att ha en professionell och erfaren partner vid sin sida. Det understryker också hennes strävan efter helhetsmässig support, inte bara på planen utan även utanför den. Hennes fokus på trygghet och ett bollplank visar på en mogen och reflekterande inställning till sin karriär. Hennes uttalanden kring en möjlig flytt till utlandet indikerar en vilja att fortsätta utvecklas och utmana sig själv. Samtidigt visar hennes kärlek för Häcken att hon värdesätter stabilitet och att hon är fokuserad på att utvecklas i den nuvarande miljön. Hennes resonemang kring agentbytet, där hon framhåller önskan att prova något nytt, tyder på en aktiv strävan efter att optimera sina förutsättningar och hitta den bästa vägen framåt. Det understryker hennes professionella inställning och hennes vilja att fortsätta utvecklas både som fotbollsspelare och som individ. Hennes framtid ser ljus ut, och det ska bli spännande att följa hennes fortsatta karriär och se vilka höjder hon kommer att nå





