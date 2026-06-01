Felicia Schröder byttes ut i halvtid, Rebecka Blomqvist in till VM-kval

Häckenstjärnan Felicia Schröder byttes ut i halvtid efter en smäll i den damallsvenska matchen mot Kristianstad. Nu kallas Eintracht Frankfurts Rebecka Blomqvist in till fotbollslandslagets stundande VM-kval mot Danmark och Italien. Niklas Egnell, head of performance, förklarar att man behöver optimera hennes belastning på träningarna inför matcherna mot Danmark och Italien.

"Efter god kommunikation med BK Häcken kopplat till Felicia Schröders speltid senaste tiden behöver vi optimera hennes belastning på våra träningar inför matcherna mot Danmark och Italien. För att fortsatt säkerställa en bra träningsmiljö och god konkurrens väljer vi då att förstärka truppen med Rebecka Blomqvist", säger Niklas Egnell, head of performance, till Svenska fotbollförbundets webbplats





Felicia Schröder skadad i Häckens match mot KristianstadFelicia Schröder från Häcken skadades under första halvleken i matchen mot Kristianstad efter en tackle av Courtney Ruedt. Schröder föll olyckligt och kunde knappt stå upp. Häcken fick en straff efter situationen, vilket ledde till att Thelma Palmadottir gjorde 2-0. SVT:s reporter Reyhaneh Rouhani rapporterade om skadan. Sverige spelar mot Danmark den 5 juni och mot Italien den 9 juni.

Oroande bilderna – Felicia Schröder utbytt skadadHon föll hårt till gräset efter en sen och tuff tackling. Sedan byttes Felicia Schröder ut i paus – med dagar kvar till avgörande VM-kvalmatcher. – Jag tror det kommer kännas mycket bättre i morgon. Själv känner jag mig inte orolig, säger Felicia Schröder till SVT.

Skadebekymmer för Felicia Schröder och eskalerande ebolautbrott i AfrikaSvensk damfotboll står inför osäkerhet när 19‑åriga Felicia Schröder lämnar planen med en skada inför viktiga VM‑kvalmatcher, samtidigt som Afrika kämpar mot ett snabbt växande ebolautbrott med hundratals dödsfall och begränsad testkapacitet.

