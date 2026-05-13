Felicia ställer in alla intervjuer efter semifinalen pga röstsvikt

Felicia, känd från Melodifestivalen och My System, har tappat rösten dagen efter semifinalen och måste ställa in alla inbokade intervjuer. Hon skriver även ett skriftligt uttalande.

Dagen efter semifinalen ställer hon in samtliga intervjuer.

På tisdagskvällen tog sig Felicia och hennes "My system" som förväntat vidare från den första semifinalen i Wiener Stadthalle. Felicia vaknade med en röst som knappt går att känna igen, skriver i SVT i ett mejl till media och berättar samtidigt att den svenska stjärnan väljer att ställa in alla planerade intervjuer. Inklusive den som var bokad med GP under onsdagen.

"Den turkosa mattan, sång och långa dagar i en torr arena, glädjevrål och prat, prat, prat har tagit ut sin rätt. Hon är tack och lov inte på något sätt sjuk men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under onsdagen", skriver SVT. Felicia kommer dock finnas på artisthotellet klockan 17 för en tyst fotostund. Hon har också skickat ett skriftligt uttalande.

Jag vaknade och var väldigt hes. Det är pratet som är det värsta och det är ju katastrof för mig som hatar att vara tyst, hahaha. Men det är bara att lyda råden jag fått från min sångcoach, vara tyst, vila och dricka vatten och som tur är, är jag ju inte sjuk. Jag är så taggad på finalen, då ska både röst och glasögon hålla.

Även i samband med Melodifestivalens deltävling i Göteborg tidigare i år bokade Felicia av en intervju med GP för att skona rösten





