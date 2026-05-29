Felix Hauer ingrep när en grupp ungdomar uttryckte sig rasistiskt på nattbussen från Umeå och blev sedan slagen. Nu åtalas tre män i 20-årsåldern misstänkta för misshandel.

Felix Hauer påtalade att ungdomarnas språkbruk inte var okej och situationen eskalerade till fysiskt våld. Enligt yttrandet från Rättsmedicinalverket stämmer skadorna överens med Felix Hauers redogörelse av händelsen beträffande slagen mot ansiktet. Polisen undersökte möjligheten att begära ut övervakningsfilm från bussen, men den aktuella bussen saknade kameraövervakning. I polisförhör har de åtalade männen tillstått att n-ordet sagts, men att det inte var riktat till någon enskild person.

Felix Hauer tycker att förklaringen är bullshit och att de uttryckte sig som de gjorde. Det är jobbigt att de inte erkänner vad de gjort, säger Felix Hauer. Det var på nattbussen på väg till Vännäs i början av december i fjol som den misstänkta misshandeln ägde rum. Enligt polisens undersökning har en av männen erkänt brott, de två andra förnekar.

Utöver förhör består bevisningen av fotografier från bland annat bussen som visar blod på golvet efter misshandeln





Tidigare kollegan om åtalade fritidspedagogen i Umeå: "Känts som en trygg person"För tidigare kollegor och elever var den åtalade fritidspedagogen i Umeå en trygg person, som man kunnat lita på i vått och torrt. Nu ställs han inför rätta för att ha smygfotat nakna barn på skolan där han jobbade. – Det är ett sådant svek mot barnen och alla som känt honom, säger en tidigare arbetskamrat.

