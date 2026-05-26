Felix Rosenqvist's Indy 500 Victory and Future Aspirations

Felix Rosenqvist, a Swedish driver, became the 110th winner of the iconic Indianapolis 500, the world's largest sports event. He risked everything to win and led the race for most of it. Despite leading, he lost momentum and ended up in third place. However, he managed to come back and win the race. He expressed his hunger for more victories and his determination to continue competing.

Felix Rosenqvist riskerade allt för att vinna Indy 500 . Den enda tanken var att jag ville ta den där segern, jag var villig att riskera både bilen och mig själv, säger han.

Från Värnamo blev historisk som den 110:e vinnaren av det klassiska ovalloppet Indianapolis 500, som rankas som världens största idrottsliga endagsevenemang. 350 000 människor hade tagit sig till Indianapolis Motor Speedway för att se Felix Rosenqvist starta från fjärde position och utmana om segern. Han, som redan i januari sa till mig att just Indy 500 var hans bästa vinstchans i år, upprepade det även för två veckor sedan.

Man är ju aldrig säker på en sak innan det sker, men Indy är min bästa bana och det har också varit stallets bästa bana. Alla tre gånger som vi har varit här tillsammans har vi varit riktigt snabba och jag kände tidigt att vi var redo för nästa nivå. För första gången kände jag mig lite som en favorit. Redan från kvalet kände jag att om det är någon folk ska sätta sina pengar på så är det mig.

Jag kände att jag hade fansen med mig. Kanske har de tröttnat på Álex Palou, som vunnit det mesta, eller så gillar de Felix. Det kändes som om jag hade 300 000 människor, eller kanske inte alla, men i alla fall ett par tusen på plats, som ville att jag, Felix från Värnamo, skulle vinna. Jag tror inte att jag hade så många tankar.

Det var nog nyckeln. Jag stängde av huvudet, det var bara adrenalin och instinkt. Jag ville bara ta den segern så himla mycket. Det är ett race där man pushar sig själv till en annan nivå.

Förbi andra gränser. Jo, jag ledde vid omstarten och tappade sedan ned till tredje plats. Då tänkte jag att det kanske inte var så dumt, för den som leder brukar ofta förlora vid en omstart. Det loppet handlar så mycket om momentum.

Jag visste att det bara var ett varv med grönflagg kvar och jag tänkte bara att jag inte skulle fastna på insidan. Därför gick jag på yttern och drog nytta av slipstreamen. Det handlade bara om att hålla ut – det fick bära eller brista. Jag såg att jag var före, sedan brast alla känslor och då tänkte jag plötsligt: ”Men tänk om jag har fel, om det inte var jag som vann?

” Men så kom stallet tillbaka med samma vrål. Man tror ju inte att det är sant. Jag väntar nog fortfarande på att vakna upp ur drömmen. Alla förare drömmer om de där sista varven och hur man ska placera sig.

När man väl är där känns det som om man varit där tidigare. Man har redan gått över mållinjen så många gånger i huvudet. Det känns faktiskt sjukt. Det sägs att när en förare vinner Indy 500 kan hans liv delas in i två delar – en före och en efter Indy 500-segern.

Har du hunnit uppleva det? Nej, jag vet inte hur det känns än. Jag har inte ens hunnit kolla telefonen. Det har varit full fart med media.

De pekar och jag följer efter. Nu längtar jag bara efter att få andas ut. Som hastigast, i går. Jag hann hem för att duscha, sedan var det teamfest och jag var där till klockan 03.

Sedan sov jag en och en halv timme innan jag åkte till banan klockan sex i morse. Det blev lite för många gin och tonic på efterfesten, så jag har inte hunnit prata ordentligt med min partner än. Sömnbrist hade jag redan innan loppet, men som nybliven pappa är man proffs på det. Jag tror inte att jag förstår det ännu.

Det är så mycket tradition kring detta och under resten av mitt liv kommer jag att bli presenterad som en vinnare av Indy 500. Det är en jättegrej. På något sätt blir man sugen på en till. Jag trodde att jag, om jag skulle vinna, skulle vilja hänga upp hjälmen och känna att jag var klar – lite som när Nico Rosberg blev världsmästare i Formula One och slutade direkt.

Men jag känner tvärtom. Jag är hungrigare än någonsin. Det känns som om jag och stallet har hittat något nytt och nu vill jag bara tävla mer och mer. Segern ger dig runt 30 miljoner kronor.

Vad ska du göra för pengarna? En bra fråga, jag vet inte. Jag har tydligen vunnit en bil också, en Corvette. Jag får väl betala av huslånet till att börja med.

Du sa till mig en gång att du valde bort F1 för IndyCar eftersom du ville ha chansen att vinna något. Har du uppnått det nu? Ska jag vara ärlig hade jag aldrig någon styrning i F1 på bordet och jag styrde bort från Europa eftersom jag kände att jag inte skulle få chansen i något stall som kunde vinna något. Jag är glad att jag gjorde det bytet och släppte allt jag hade.

Jag valde att börja med något nytt – en ny utmaning, nya typer av banor och en ny kultur. Alla tuffa dagar har lett mig hit och jag är glad att jag inte gav upp. Det tror jag att många andra hade gjort. Nej, även om jag hade säsonger när ingenting var klart inför nästa år.

Jag var helt fokuserad på att stanna här och lyckas. Jag ville inte vända tillbaka till Europa även om det hade varit enklare. Jag gav allt – det fick bära eller brista – och jag är stolt över att jag hade den inställningen





