Fello vinner kundernas hjärtan – AI och industrikriser präglar näringslivet

Nordic Bench utser Fello till vinnare bland mobiloperatörer, medan AI formar framtiden och Airbus kämpar med leveranser. Samtidigt expanderar Berg-Hansen in på den svenska marknaden.

Över 2 600 svenskar har sagt sitt i Nordic Bench årliga mätning av mobiloperatörer , och resultatet är tydligt: Fello tar hem förstaplatsen. Det är inte en jury av experter som avgjort detta, utan kunderna själva. De belönar det som branschen ibland förbiser: enkelheten. Nordic Bench använder sig av NPS (Net Promoter Score), en metod utvecklad av Satmetrix, som används globalt för att mäta kundlojalitet. Undersökningen analyserar ett femtontal olika drivkrafter, däribland värde för pengarna, täckning, surfhastighet, kundservice och hur lätt det är att få hjälp när problem uppstår. Respondenterna, som representerar en bredd av den svenska befolkningen – unga som äldre, från norr till söder – ger en rättvisande bild av verkligheten. Det är uppenbart att Fello har lyckats skapa en stark position genom att fokusera på det som kunderna värderar högst. Denna framgång visar på en förändring i mobilbranschen där enkelhet och transparens prioriteras över komplicerade erbjudanden.

Samtidigt pågår det en betydande förändring under ytan i den nordiska mobilmarknaden: artificiell intelligens (AI). Denna förskjutning syns inte i megapixlar eller skärmstorlekar, utan i den underliggande teknologin och dess påverkan på användarupplevelsen. Som ett exempel visar en global studie från PwC att en liten andel av företagen, endast 20 procent, står för hela 74 procent av det ekonomiska värdet som genereras av AI. Detta illustrerar att AI-hypen börjar visa en tydlig vinnarsida. Dessutom visar siffror från EY att Sverige och Norden riskerar att hamna efter i denna utveckling. AI:s påverkan sträcker sig även till andra områden, som den spännande men kontroversiella idén om ett nytt AI-koncept som potentiellt skulle kunna göra fängelser överflödiga. Istället för långa fängelsestraff skulle brottslingar kunna avtjäna sina straff på några minuter genom artificiella minnen direkt i hjärnan. Denna idé, som diskuteras i podcasten AI+ med Katarina Gospic och Viggo Cavling, är både effektiv och djupt obehaglig, vilket belyser de etiska dilemman som AI kan medföra.

I en annan del av näringslivet brottas flygplanstillverkaren Airbus med utmaningar. Trots att företaget kan sälja många plan, kämpar de med att leverera dem. Första kvartalet 2024 slutade med 114 leveranser, en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Detta tyder på en klassisk industrikris där efterfrågan överskrider produktionskapaciteten. Parallellt med detta expanderar den norska affärsreseaktören Berg-Hansen in i Sverige. Trots en tuff marknad med pressade volymer och allt striktare resepolicyer, väljer företaget att etablera sig med ett lokalt team och redan befintliga kunder. Berg-Hansen, med över 150 års erfarenhet, signalerar en vilja att utmana en bransch under omställning. Denna expansion visar på en tro på den svenska marknaden och en förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Parallellt med dessa affärsnyheter bjuder Viggos dagbok på en personlig reflektion över livet, från en brittisk kolgruva till en pråm vid Kungsholmskanalen. Det är en påminnelse om att livet, trots allt, bäst sammanfattas i kärlek, arbete och en riktigt bra lunch.





