Fem döda i hissras på byggarbetsplats i Sundbyberg - två åtalade för grovt arbetsmiljöbrott

En hissras på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023 krävde fem mäns liv. Två montörer och en VD åtalas för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkar på böter för företaget.

Enligt tingsrätten ger utredningen inte en entydig bild av vad som lett fram till olyckan, skriver rätten i ett pressmeddelande. Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Sundbyberg nordväst om Stockholm den 11 december 2023.

Fem manliga byggnadsarbetare befann sig i hissen när masten rasade och korgen föll från nio våningars höjd. Samtliga fem omkom. Ytterligare två män stod i begrepp att kliva in i hissen men undgick raset. En utredning visade att flera bärande skruvförband som skulle hålla ihop hissmastens sektioner saknades.

Två montörer och vd:n i det företag som monterade hissen åtalades för grovt arbetsmiljöbrott. - Företaget har åtagit sig att montera hissen och då måste de se till att den skruvas ihop ordentligt. Så enkelt är det ju och det har de inte gjort, sade åklagare Lars Ågren när rättegången inleddes i början av maj. Enligt stämningsansökan hade montörerna låtit bli att montera skruvförbanden i samband med att hissen höjdes.

De hade heller inte gjort någon egenkontroll. Vd:n hade inte organiserat arbetet inom bolaget för att säkerställa att rutiner verkligen följdes. Åklagaren yrkade i stämningsansökan på att montörerna och vd:n döms för grovt arbetsmiljöbrott samt att företaget ska betala en företagsbot på sju miljoner kronor. De åtalade har nekat till brott





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Hissras Byggarbetsplats Sundbyberg Grovt Arbetsmiljöbrott Dödsfall

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