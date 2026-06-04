Fem smarta avdrag som få företagare utnyttjar

Många företagare missar avdrag som naturaförmåner, smarta leasingtricks för företagsbilen, minnesgåvor och möjligheten att hyra ut hemmakontoret till företaget. Här får du tipsen som kan spara pengar.

Som företagare har du säkert stenkoll på de vanligaste avdragen: mobilabonnemanget, milersättningen och vilka arbetsredskap du kan köpa in. Men för varje självklart avdrag finns det en uppsjö andra möjligheter som få företagare utnyttjar.

Antingen för att de är rädda för att göra fel eller för att de inte känner till dem. Det är inte lätt att hålla reda på alla lagar och regler som gäller för alla avdrag som går och inte går att göra i företaget. För många företagare är det en snårskog, säger Daniel Johansson, vd på bokföringstjänsten Wint. En möjlighet som många missar är naturaförmåner.

En naturaförmån är en förmån som är skattefri enligt Skatteverket förutsatt att den erbjuds till alla anställda och är av mindre värde och enklare slag. För den kreativa företagaren finns här utrymme att göra goda besparingar. En naturaförmån skulle kunna vara att företaget betalar ditt gymmedlemskap. På så vis kan du köpa något annat för ditt friskvårdsbidrag.

Men till skillnad från friskvårdsbidraget kan du inte själv köpa ett gymkort och dra av det i efterhand. För att det ska vara en giltig naturaförmån behöver företaget teckna ett direkt avtal med ett gym, erbjuda förmånen till alla anställda och betala medlemskapen. På så vis har du kvar ditt vanliga friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor som du kan använda till något annat. Företagsbilen är ett kapitel i sig.

Ska du välja förmåns- eller tjänstebil? Bensin eller el? Oavsett vad du landar i finns här fler kostnadsbesparingar att göra, om du känner till tricksen. Om du väljer att leasa din företagsbil kan du överväga att inhandla vinterdäcken separat snarare än att få dem inbakade i leasingpaketet.

På så vis kan du dra av all moms från inköpet, istället för hälften. Samma gäller andra tillval som takräcken, mattor, laddkablar och dylikt. Men tänk på att extrautrustningen även påverkar förmånsvärdet. Om du har ett aktiebolag räknas du själv som anställd och kan därmed ge dig själv allt från julklapp till minnes- och jubileumsgåvor.

Allt du behöver ha koll på är vilka regler som gäller för respektive avdrag. För julklappen är det rakt och tydligt. Du kan skänka bort en julklapp till ett värde om 600 kronor per anställd. Vill du ge en minnesgåva så finns det lite olika kriterier att förhålla sig till.

Om du exempelvis vill ge en minnesgåva till en anställd i samband med att hen fyller 50 år behöver denne ha varit anställd på bolaget i minst sex år. Uppfylls kraven kan du skänka en minnesgåva till ett värde på 15 000 kronor. Om du driver ett aktiebolag kan du dessutom ge bort gåvan till dig själv. Till exempel den där armbandsklockan du suktat efter, eller låta bolaget stå för notan för din 50-årsfest.

Den eviga frågan från egenföretagare är om företaget kan pytsa ut för hyran om man jobbar hemifrån. Svaret är nja. Inte på rak hand. Däremot kan du hyra ut ett rum till ditt företag.

Det krävs lite handpåläggning för att få till det, men med rätt guidning går det att lösa. Du kan låta ditt företag hyra ditt hemmakontor, men det finns en del restriktioner kring hur det går till. För många företagare är det svårt att hålla reda på vilka avdrag som finns där ute. Mitt tips är att be om hjälp från någon som kan det här, säger Daniel.

Wint är den automatiserade bokföringstjänsten som löser allt från löneutbetalning till bokslut. Som kund ingår även rådgivning från Wints erfarna ekonomer och redovisningskonsulter som hjälper dig att hitta rätt i avdragsdjungeln





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