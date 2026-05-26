Fem viktiga tips för ett smidigt generationsskifte av skogsegendom

Expert: Undvik vanliga misstag när skogen ska gå i arv - här är de viktigaste sakerna att tänka på för att behålla fastigheten i familjen utan onödiga konflikter och ekonomiska förluster.

Hur ser du till att skogen stannar i familjen - och att överlåtelsen blir så smidig som möjligt? Ett generationsskifte av skogsegendom involverar många faktorer utöver den rent juridiska processen och kan vara ett avgörande vägval för hela familjen.

För att belysa ämnet har vi pratat med en expert inom fastighetsförvaltning som delar med sig av sina fem viktigaste råd. Ulrik Abelson, fastighetsexpert hos Skogssällskapet, påpekar att det vanligaste misstaget är att helt undvika att ta tag i frågan. - Det är en fråga som ibland kan vara svår att lyfta i familjen, och man drar ofta på tiden att sätta igång. Risken är att man väntar för länge och att livshändelser eller andra omständigheter försenar processen, säger han.

Ett annat stort problem är om familjen blir passiva i skogens skötsel under övergången. Viktiga skogsåtgärder kan försummas och byggnader kan förfalla. För att fastigheten ska kunna stanna i familjen är det ofta bäst om nästa generation tar över medan de är relativt unga och fortfarande har energi och driv. Abelson konstaterar att en trend är att medelåldern bland skogsägare ständigt ökar, vilket kan skapa utmaningar.

- Det är avgörande att prata om generationsskiftet långt innan det blir aktuellt. Då kan man lättare sätta upp en färdriktning för hur ägandet förvaltas på ett sätt som är bäst för alla på lång sikt. Ibland antar den äldre generationen att alla barn vill äga skogen tillsammans, men verkligheten är att inte alla nödvändigtvis har ett intresse.

Att upptäcka sådana preferenser tidigt är viktigt så att arvet kan delas upp på ett rättvist sätt som inte gör någon känsla av att bli förfördelad. - Det här är en komplex process där man kan mycket vinna på att ta hjälp av en expert. Någon som har kunskap om skatter, juridik, ekonomi och fastighetsöverlåtelser kan ge stöd genom hela processen.

Det är lätt att miss förstå eller missa viktiga regler om arvrätt, och sådana misstag kan få allvarliga konsekvenser både ekonomiskt och relationellt inom familjen. - Innan processen startar är det avgörande att ta reda på fastighetens värde. Med dagens höga marknadsvärden för skogs- och jordbruksmark kan full kompensation till barn som inte vill ta över vara en utmaning. Det är ändå en central fråga att belysa och ett viktigt beslutunderlag.

Man bör också beräkna nettovärdet, det vill säga värdet efter beaktande av latent skatt, lån och andra belastningar. Det finns många alternativ och aspekter att överväga, men fastighetens verkliga värde är grundläggande. - Det är mycket viktigt att samla in all dokumentation om fastigheten innan ett generationsskifte. Det kan handla om gåvobrev, köpeavtal, jaktavtal, servitut och liknande.

För en skogsfastighet är en uppdaterad skogsbruksplan särskilt central. Den utgör ett viktigt underlag för både marknadsvärdering och för att förstå det framtida kassaflödet från skogen. Ägarens nuvarande deklaration för näringsverksamhet är också avgörande för att bedöma om gåvoalternativ är skattemässigt fördelaktigt. Att ha koll på dokumentationen gör processen smidigare och möjliggör att en ny ägare lättare kan förstå fastighetens förutsättningar.





Generationsskifte Skogegendom Fastighet Arv Skogsbruk Familjeföretagande

