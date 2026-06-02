Femton år efter Game of Thrones - Emilia Clarke avslöjande om löner

Femton år efter Game of Thronespremiären berättar Emilia Clarke att skådespelarna inte tjänade så mycket som ryktats. Serien förändrade tv-landskapet och etablerade karriärer. Nu väntar House of the Dragon säsong 3.

Femton år har passerat sedan fantasy-succén Game of Thrones hade premiär. Det är lätt att tro att skådespelarna tjänade enormt mycket pengar, men Emilia Clarke menar att det inte var fallet.

Serien, som grundades på George R.R. Martins bokserie, blev en stor succé både bland tittare och kritiker. Under åtta säsonger var det en fantastisk resa för alla inblandade, men lönen var en annan historia. Clarke har själv sagt: Vi tjänade inte så mycket.

Kan ni tänka er om det stämde? Jag hade kunnat äga flera Porsche. Trots att betalningen inte var så hög som ryktats om, så etablerade rollerna karriärer för många skådespelare, inklusive Clarke, Kit Harington och Peter Dinklage. Nu finns det äntligen nytt i universum.

Inom några veckor, den 22 juni, har House of the Dragon säsong 3 premiär på HBO Max. Det är en direkt fortsättning på det Gamle Riket och vi tycks ha mer att vänta





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