Festspåret ur, tågolyckor och regissör borta

En takfest på ett sexvåningshus på Gärdet i Stockholm har spårat ur under midsommarvaken. Israel och Libanon kommer att mötas i Washington för fredsförhandlingar nästa vecka. Algeriet lämnar in klagomål till Fifa efter orättvisa domslut i fotbolls-VM. Den amerikanske regissören James Burrows har avlidit. Två tåg har kolliderat vid Bedford norr om London och Volvo Cars återkallar 64 000 laddhybrider.

Polisen larmades under midsommarkvällen till ett sexvåningshus på Gärdet i Stockholm efter att en takfest spårat ur. Enligt inringare ska festen ha pågått hela dagen.

På kvällen ska ägg och ölburkar ha kastats från taket. Israel och Libanon kommer att mötas i Washington för fredsförhandlingar nästa vecka, uppger USA:s utrikesdepartement. Algeriet lämnar in klagomål till Internationella fotbollsförbundet (Fifa) efter flera, enligt laget, orättvisa domslut som togs i matchen mot Argentina i fotbolls-VM. Den amerikanske regissören James Burrows har avlidit.

Två tåg har kolliderat vid Bedford norr om London, uppger brittisk polis. Volvo Cars återkallar 64 000 laddhybrider. Två personer sitter fast på en klippa i Stenshuvuds nationalpark i Simrishamns kommun





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Israel Libanon Fest Tågolycka Regissör Volvo Cars

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