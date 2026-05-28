Fetma blir en klassfråga - hur ska vi lösa problemet?

Fetma är en stor utmaning i Sverige med omkring 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn drabbade. Det är inte bara ett ekonomiskt problem, utan också ett jämlikhetsproblem eftersom fetma blir en klassfråga.

En av orsakerna är att fetmaläkemedlen är omåttligt populära men inte subventionerade. Det betyder att de som vill ha dem måste betala ur egen ficka, vilket inte alla har råd med. Det är inte bara ett ekonomiskt problem, utan också ett jämlikhetsproblem eftersom fetma blir en klassfråga. TLV, har sagt nej till subvention av Wegovy, fetmaversionen av Ozempic, eftersom de är oroliga för kostnaderna för samhället om fler än den begränsade gruppen skulle få läkemedlet subventionerat.

Skulle alla som Wegovy är godkänt för få det skulle det enligt myndigheten kunna kosta omkring 50 miljarder kronor per år. Det är mer än kostnaden för alla andra läkemedel inom subventionen. Det är viktigt att påminna sig att fetma också innebär en stor kostnad för samhället varje år. Beroende på hur man räknar så landar summan någonstans mellan 10 och 20 miljarder kronor per år.

Det är olika plånböcker som tar kostnaderna, jag vet. Läkemedlen behöver dessutom bli billigare, men marknadskrafterna styr ju även över de börsnoterade läkemedelsföretagen. Det är det system vi har i dag. Att lämpa över kostnaden på individen hade väl varit okej om det bara handlade om utseende.

Men fetma, eller obesitas som det oftare kallas numera, är en kronisk och komplex sjukdom. Den ökar risken för flera följdsjukdomar och tillstånd, och för tidig död. Det finns gott om studier som visar att läkemedlen är effektiva och ger betydande viktnedgång. Dessutom kan de minska risken för flera av de följdsjukdomarna.

En läkare berättar för tidningen hur mycket bättre barnen mår, några hemmasittare har kunnat återvända till skolan, några med adhd har blivit lugnare. Man förstår frustrationen hos vården. Det handlar inte om att skapa ett samhälle fullt av bikinikroppar, utan att hjälpa personer som lider av sin fetma till ett mer hälsosamt liv





