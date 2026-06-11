FIFA förbjuder Haitis VM-tröjor på grund av historisk symbolik

Haitis landslag tvingas byta ut sina matchtröjor efter att FIFA bedömt att designen, som hyllade landets självständighet från Frankrike, var för politisk.

Den haitiska fotbollsnationalandlaget har hamnat i en kontroversiell situation inför det kommande världsmästerskapet, då deras officiella matchkläder har blivit föremål för en utredning och ett efterföljande förbud från internationella fotbollsförbundet FIFA .

Den aktuella designen, som präglas av en djupblå bakgrund, innehöll en mycket specifik och symboliskt laddad detalj nere i det vänstra hörnet. Motivet föreställde en grupp soldater som med stolthet höjde Haitis flagga, en bild som är en direkt referens till det historiska slaget vid Vertières år 1803.

Denna händelse är av avgörande betydelse för landets nationella identitet, då det var under detta slag som Haitis revolutionära styrkor lyckades besegra Napoleon Bonapartes arméer, vilket sedermera ledde till att landet kunde utropa sin självständighet från Frankrike. För det haitiska folket representerar bilden inte bara en militär seger, utan själva grundvalen för deras frihet och suveränitet som nation, vilket gör tröjan till mer än bara ett sportplagg.

Trots den djupa kulturella och historiska innebörden har FIFA valt att inte acceptera designen i dess ursprungliga form. Enligt förbundets strikta regelverk är det inte tillåtet att använda utrustning som kan tolkas som politiska eller religiösa budskap under officiella matcher. Under natten mot söndagen gick Haitis tröjtillverkare, företaget Saeta, ut med ett offentligt meddelande där de bekräftade att FIFA har förbjudit tröjan i dess nuvarande utförande.

Saeta betonade i sitt uttalande att designen aldrig var avsedd att fungera som ett politiskt ställningstagande eller en provokation, utan snarare som en hyllning till de modiga män och kvinnor som genom historien, och även i modern tid, har bidragit till att bygga Haitis framtid. Trots detta argument menade FIFA att symboliken var för stark och att den kunde tolkas på ett sätt som bryter mot sportens neutralitetsprincip.

Saeta har meddelat att de väljer att respektera Fifas önskemål för att undvika ytterligare komplikationer och sanktioner för landslaget inför turneringen. Situationen har skapat en utmanande logistik för det haitiska laget, som redan hade börjat använda de nu förbjudna tröjorna under sina förberedande träningsmatcher inför VM. Inför den avgörande premiärmatchen mot Skottland tvingas laget nu använda en modifierad version av tröjan där den kontroversiella detaljen har tagits bort eller ändrats för att möta kraven.

Denna händelse belyser den ständiga dragkampen mellan nationell stolthet och de globala organisationernas krav på en steril och opolitisk spelplan. För många i Haiti framstår beslutet som en ignorans inför landets kamp för frihet, medan FIFA ser det som ett nödvändigt steg för att upprätthålla enhetliga regler för alla deltagande nationer oavsett storlek eller historia.

Diskussionen om var gränsen går mellan historisk hyllning och politisk propaganda fortsätter att vara aktuell inom internationell sport, och fallet med Haiti blir ett tydligt exempel på hur strikt dessa regler kan tillämpas även när det gäller grundläggande nationella symboler som firar grundandet av en stat





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haiti FIFA Fotboll VM Matchtröjor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fifa-presidentens uttalande om visum frågan inför VMFifa-presidenten Gianni Infantino har uttalat sig om att alla lag som kvalificerar sig för VM måste kunna Delta, oavsett visumregler. Artikelnen belyser fallet med den somaliska domaren Omar Artan som nekades visum trots att han skulle bli första Somalias VM-domare någonsin. Trumps tidiga uttalanden om somalier längtar också till.

Read more »

Fifa är helt i händerna på Trump - Olof Lundhs krönikorDALLAS. VM i USA, Donald Trump och Fifa ska givetvis inte gå fria från kritik. Vilket de inte gjort heller. Men jämförelsen med VM i Qatar haltar, även om det går att förstå frustrationen.

Read more »

Fotboll: Michel Platini stämmer Fifa-presidenten Gianni Infantino – Internationell fotboll 2026Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen.

Read more »

Tyskland bildar ny heltysk bolagsallians för stridsflygplan efter konflikt med FrankrikeEfter att Tyskland dragit sig ur ett samarbete med Frankrike om Future Combat Air System (FCAS) på grund av olösta konflikter mellan företag, har åtta tyska försvarsbolag bildat en ny allians för att bygga stridsflygplan under tysk flagg. Saab nämns som potentiell partner. Artikeln innehåller också andra nyheter från svenska medier, inklusive Dicot Pharmas emission, Public Property Invests obligationsemission, Epirocs orderbok samt ändringar i Perrigos ledning.

Read more »