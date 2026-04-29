Fifa trotsar talibanerna – Afghan Women United får spela landskamper

Fifa har beslutat att tillåta Afghan Women United att delta i officiella fotbollssammanhang trots att talibanstyret inte godkänner det. Beslutet är ett starkt stöd till kvinnliga fotbollsspelare i Afghanistan.

Fotbollens världsorganisation Fifa har tagit ett historiskt beslut som trotsar talibanstyret i Afghanistan och öppnar dörren för Afghan Women United att representera landet i officiella fotbollssammanhang.

Detta sker utan att kräva ett godkännande från det afghanska fotbollsförbundet, vilket tidigare varit ett absolut krav enligt Fifas regelverk. Beslutet, som fattades under Fifa-rådets möte i Vancouver, Kanada, markerar en betydande förändring i organisationens hållning och ett starkt stöd till kvinnliga fotbollsspelare i Afghanistan. Afghan Women United bildades i kölvattnet av talibanernas återkomst till makten 2021, då det officiella afghanska damlandslaget förbjöds att spela.

Laget består av spelare som nu är utspridda över hela världen, tvingade att lämna sitt hemland för att kunna fortsätta sin fotbollskarriär. Sedan dess har de kämpat för att få erkännande och möjligheten att representera Afghanistan på internationell nivå, men har stött på hinder på grund av Fifas regelverk som krävde erkännande från det afghanska fotbollsförbundet – ett förbund som kontrolleras av talibanerna och som inte stöder kvinnors deltagande i sport.

Denna situation har inneburit att Afghan Women United inte kunnat delta i officiella tävlingar, trots deras engagemang och vilja att representera sitt land. Nu har dock Fifa brutit med denna tradition och skapat en möjlighet för laget att äntligen förverkliga sin dröm. Beslutet att tillåta Afghan Women United att spela som Afghanistans officiella landslag, trots talibanstyrets motstånd, har mötts med stor glädje och tacksamhet från spelarna och supportrar.

Fifas ordförande Gianni Infantino beskrev beslutet som ett mycket viktigt steg för laget och för alla som tror på fotbollens positiva kraft. Han betonade att många av dessa kvinnor har lidit mycket och lever långt från sitt hemland, och att detta beslut ger dem en chans att uppfylla sina drömmar. Manouzh Noori, en av spelarna i Afghan Women United, uttryckte sin överväldigande glädje och rörrelse över nyheten.

Hon beskrev det som enormt för laget och att hon knappt kunde beskriva sina känslor. Beslutet är inte bara en seger för Afghan Women United, utan också en signal till andra länder och organisationer om vikten av att stödja kvinnors rättigheter och möjligheter, även under svåra politiska förhållanden. Det visar att sport kan vara en kraft för förändring och att Fifa är beredd att ta ställning för mänskliga rättigheter och inkludering.

Denna förändring i Fifas regelverk kan också få långtgående konsekvenser för andra länder där kvinnors deltagande i sport begränsas av politiska eller kulturella faktorer. Det skapar ett prejudikat som kan användas för att argumentera för kvinnors rättigheter och möjligheter inom sport i andra delar av världen. Det är ett viktigt steg mot en mer inkluderande och rättvis fotbollsvärld. Det är viktigt att notera att detta beslut inte innebär att Fifa ignorerar situationen i Afghanistan eller talibanstyrets politik.

Tvärtom, beslutet är ett direkt svar på den specifika situationen för Afghan Women United och ett försök att skydda och stödja kvinnliga fotbollsspelare som har tvingats fly sitt hemland på grund av politisk förföljelse. Fifa fortsätter att övervaka situationen i Afghanistan och att arbeta för att främja kvinnors rättigheter och möjligheter inom sport i landet.

Organisationen har också åtagit sig att ge Afghan Women United det stöd de behöver för att kunna delta i officiella tävlingar och representera Afghanistan på internationell nivå. Detta inkluderar finansiellt stöd, logistisk hjälp och säkerhetsåtgärder. Beslutet är ett tydligt tecken på att Fifa tar sitt ansvar på allvar och att organisationen är beredd att agera för att skydda och stödja kvinnliga fotbollsspelare i hela världen.

Det är en seger för mänskliga rättigheter och en inspiration för alla som kämpar för en mer rättvis och inkluderande värld





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VM-larmet: Måste gå till semifinal för att gå plusInternationella fotbollsförbundet (Fifa) väntas utöka pengapotten till sommarens herr-VM.

Read more »

Norge stöttar klagomål mot Gianni Infantino - FifaNorska fotbollsförbundet ställer sig bakom ett klagomål mot Fifas president Gianni Infantino. Samtidigt kräver man att ett omdiskuterat pris tas bort. - Vi vill absolut att det ska läggas ner, säger NFF:s ordförande Lise Klaveness till NRK.

Read more »

Fifa hotas av miljardkrav efter Diarra-domen - FifaFifa pressas efter Diarra-domen från 2024. Nu förbereds en grupptalan. Spelare kan kräva upp till 90 miljarder kronor i ersättning.

Read more »

Le Monde: Svenske Fifa-pampens lön - Fifa - FotbollskanalenLe Monde har kommit över Mattias Grafströms lön. Enligt tidningen satt den svenske Fifa-pampen på runt 20 miljoner kronor år 2024.

Read more »

Fifa ändrar gula kort-regeln inför sommarens VM - FifaFifa väntas ändra reglerna för gula kort inför sommarens VM. Enligt BBC kan varningar nollställas redan efter gruppspelet. Det skulle minska risken att stjärnor missar avgörande slutspelsmatcher.

Read more »

Fifa skärper reglerna – hårdare straff för protester och munskyddFifa har fattat två nya beslut som kommer att påverka fotbollsturneringar, inklusive sommarens VM. Spelare som täcker munnen vid konfrontationer och de som lämnar planen i protest mot domaren riskerar nu utvisning. Besluten kommer efter incidenter i både Champions League och Afrikanska mästerskapen.

Read more »