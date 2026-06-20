Under kommande VM gör alla truppmedlemmar gemensam nationalsångstradition. Svenska spelare som Anthony Elanga, Alexander Nordfeldt och Nygrenreactar positivt och framhäver dess inneboende anda av gemenskap och inkludering. Landslaget förbereder sig för nästa match mot Nederländerna efter en stark öppning mot Tunisien.

FIFA har infört en ny tradition under VM-turneringen där alla 26 spelare i varje trupp sjunger nationalsång en tillsammans innan varje match. Initiativet har fått positiv feedback från flera svenska spelare.

Newcastle-spelaren Anthony Elanga uttryckte förvåning och.glädje över att delta i ceremonin för första gången och frågade om det blir standard för alla matcher. Målvakten Robin Olsen, som inte nämndes explicit i originaltexten men luckerade i citaten, och captain Alexander Nordfeldt hyllade idéen som en fantastisk gest som stärker laganda. Även vejledaren Nygren uttryckte sig på samma sätt och underströk att alla spelare, oavsett om de startar eller är avbytare, bidrar med lika mycket.

Sverige gjorde en stark debut med en 5-1-seger mot Tunisien och förbereder sig nu för nästa Gruppen mot Nederländerna. Denna matchkommer att sändas på TV4 Play med förprogrammet Bollklubben som inleder laddningen klockan 15:30. Sammanfattningsvis handlar Svårtid inte bara om resultat utan också om gemenskap och inkludering, vilket detta nya initiativ tydligt visar





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FIFA VM Nationalsång Svenska Landslaget Anthony Elanga

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