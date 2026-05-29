Fifas VM-biljetter - extremt dyra

Fifas beslut om dynamisk prissättning på VM-biljetterna har blivit en stor diskussion bland svenska landslagsspelare. De anser att priserna är orimliga och att det är tråkigt att fotboll inte är tillgängligt för alla på grund av ekonomiska skäl.

Fifa s beslut om dynamisk prissättning på VM-biljetterna får svenska landslagsspelare att reagera. Kostnad erna har blivit extremt dyra, med den billigaste biljetten på 55 000 kronor och den dyraste på nästan 100 000 kronor.

Spelarna anser att priserna är orimliga och att det är tråkigt att fotboll inte är tillgängligt för alla på grund av ekonomiska skäl. Det är pengar som styr, precis som i resten av samhället, säger Isak Hien.





