Filantropens Finanshus - ett misstänkt bedrägeri

Ekobrottsmyndigheten har upptäckt att Filantropens Finanshus har använt pengarna från investerare till ett misstänkt bedrägeri. Pengarna som satsades i hållbarhetsprojekt i Sydafrika har inte gått till Sydafrika utan har istället använts för att driva verksamheten i Sverige.

Hundratals svenskar har satsat över 100 miljoner kronor i vad som sades vara hållbarhetsprojekt i Sydafrika . Men enligt Ekobrottsmyndigheten finns inga spår av projekten och pengarna misstänks ha använts i ett misstänkt bedrägeri .

Bolaget Filantropens Finanshus har sedan 2019 sålt onoterade företagsobligationer till privatpersoner, marknadsförda som 'trygga och hållbara investeringar'. Investerare som tecknat obligationer utlovades 7-20% i årlig avkastning. Pengarna skulle gå till sol-, vind- och vattenreningsprojekt i Sydafrika - projekt som enligt bolaget redan tagit emot 440 miljoner kronor. Men enligt Ekobrottsmyndigheten har ingen krona kunnat spåras till Sydafrika eller till något som skulle kunna vara en faktisk investering.

Flera hundra personer bedöms ha satt in pengar. Den största enskilda investeringen som Ekobrottsmyndigheten hittills har identifierat uppgår till nästan 7 miljoner kronor. Av de 120 miljonerna som bolaget samlat ihop har ungefär 19 miljoner kronor betalats tillbaka, men inte från faktiska projekt. Bolaget har köpt kunduppgifter, ringt upp potentiella investerare och bokat personliga möten.

Sedan har man vårdat relationerna med befintliga kunder för att få dem att satsa mer. Ekobrottsmyndigheten letar också efter tillgångar att säkra och häktningsförhandling, förhör med de misstänkta och genomgång av beslagtaget material väntar inom kort. En person som investerat hundratusentals kronor i Filantropens Finanshus säger att han ännu inte fått tillbaka vare sig ränta eller kapital. En annan investerare uppger att både kapital och ränta har betalats tillbaka.

Ekobrottsmyndigheten har också uppgivit att VD:n Kjell-Arne Nilsson nekar till brott. En annan person på bolaget som Affärsvärlden talat med uppger att hen aldrig sett eller varit med om något brottsligt under sin tid på bolaget





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Filantropens Finanshus Ekobrottsmyndigheten Hållbarhetsprojekt Sydafrika Bedrägeri

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