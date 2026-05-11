Filip Helander kritiserar MFF efter match mot Häckens IF

Den tidigare MFF-försvararen Filip Helander var inte imponerad över sitt gamla lag efter söndagens match mot Häckens IF. Han kritiserade sitt gamla lag för att släppa in två mål på fasta situationer och sa att det var tufft för Malmö att ha det så.

Den tidigare MFF -försvararen, Häckens mittback Filip Helander , var inte imponerad över sitt gamla lag. Söndagens match hemma på Hisingen var lite extra speciell för Filip Helander .

Han är från Malmö och spelade i MFF innan han lämnade klubben sommaren 2015. Efter spel i Verona, Bologna, Rangers FC, Odense BK och Omonia Nicosia vände mittbacken hem till Sverige förra sommaren. Vi släpper återigen in mål på fasta situationer, två stycken, som vi inte ska göra. Annars gör vi en jättebra match, säger han.

De har en ny tränare och ska sätta sig in i det. Det är en del spelare nu som helt plötsligt får ta mycket mer ansvar än vad de haft tidigare. Det kommer säkert att ta tid, och jag tror att det har de också räknat med. För en klubb som Malmö är det tufft att ha det så, det rimmar inte med självbilden, säger Helander och fortsätter: Det är väl lite turbulent i klubben tror jag.

Mycket nytt och en del spelare som varit väldigt tongivande som inte är med idag. Det är klart att det är jobbigt och kanske ett lite sargat lag. Tongivande spelarna är Pontus Jansson, som är borta resten av säsongen på grund av en korsbandsskada. I hans avsaknad har MFF haft stora problem i defensiven och målen har läckt in bakåt.

Pontus är en jätteduktig spelare. Det är jättetråkigt, framför allt för honom, men också för Malmö. Samtidigt pratas det mycket om det, och det gör ju på något sätt att hela grejen blir större. Det kanske blir lite negativt för resten av spelarna





