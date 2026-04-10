Örebro Hockey förstärker målvaktssidan med Filip Larsson. Den 27-årige målvakten har skrivit på ett tvåårskontrakt och ersätter Jhonas Enroth. Klubben inleder en ny era i målet och sportchefen är mycket nöjd med värvningen.

Klubben har nu säkrat en ersättare för Jhonas Enroth , och det är ingen mindre än den 27-årige stockholmaren Filip Larsson som kommer att ta plats i kassen. Kontraktet sträcker sig över två säsonger, och med detta drag inleder Örebro en ny era i målet. Filip Larsson har visat upp en imponerande prestation i SHL under de senaste säsongerna, framförallt i Leksand där han etablerat sig som en av ligans främsta målvakter.

Hans förmåga att stå emot tryck och leverera avgörande räddningar har gjort honom till en mycket eftertraktad spelare, och nu är det alltså klart att han kommer att representera Örebro Hockey. Ankomsten av Filip Larsson markerar en viktig förändring för laget, speciellt efter att Jhonas Enroth lämnat efter sju säsonger i klubben. Ersättningen är en strategisk åtgärd för att stärka lagets målvaktsposition inför kommande säsonger. Sportchefen Henrik Löwdahl uttrycker sin entusiasm över värvningen: Vi får in en målvakt med en mycket hög nivå. Han är i en ålder där han är redo att ta nästa steg, och vi är övertygade om att han kommer passa väldigt bra in i vår miljö och vårt sätt att arbeta. Denna kommentar understryker klubbens förhoppningar om att Larsson kommer att bli en viktig pusselbit för att ta laget till nya höjder. \Efter säsongen 2023/2024 skrev Filip Larsson ett NHL-kontrakt med Pittsburgh Penguins och fick erfarenhet i farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL. Trots denna utflykt visade han sitt värde genom att återvända till Leksand under denna säsong, där han spelade en avgörande roll i lagets prestationer. Han var en centralfigur i Leksands uppryckning, även om de slutligen förlorade mot HV71 i kvalet. Hans förmåga att anpassa sig och leverera på toppnivå både i SHL och i AHL visar på en spelare med stor potential och erfarenhet. Detta gör honom till ett värdefullt tillskott för Örebro, inte bara för hans individuella färdigheter utan också för den stabilitet och rutin han tillför laget. Parallellt med värvningen av Larsson, fortsätter Örebro att forma sitt lag inför den kommande säsongen. Utöver förändringen i målet, är det också viktigt att notera att Martin Filander tar över efter Niklas Eriksson som coach, vilket signalerar ytterligare en förändring i klubbens ledning. Jonas Arntzen finns kvar på målvaktssidan med ett kontrakt som sträcker sig över tre säsonger, vilket ger kontinuitet och stabilitet i truppen. Klubben har visat en vilja att bygga en konkurrenskraftig trupp, vilket återspeglas i både rekryteringen av Larsson och andra strategiska beslut.\Historiskt sett har Örebro haft en blandad framgång i SHL. De senaste tre säsongerna har de slutat tia, nia och tia och har ofta åkt ut i åttondelsfinal. Den här säsongen visade de dock kämpaglöd och pressade de regerande svenska mästarna Luleå till en spännande matchserie som slutade 2-1 i matcher. Denna prestation indikerar en positiv trend och en önskan om att förbättra sina resultat. Filip Larsson är det första nyförvärvet som presenteras för nästa säsong, och det förväntas bli fler tillskott för att stärka laget ytterligare. Rekordförlängningen: Ingen som vill sitta till 23:58. Detta citat antyder vikten av att säkerställa att kontrakt och överenskommelser hanteras snabbt och effektivt för att undvika komplikationer. Med Larssons ankomst och andra strategiska beslut, verkar Örebro Hockey redo att ta nya tag och utmana i SHL. Klubben siktar på att bryta trenden med medelmåttiga resultat och etablera sig som en stark konkurrent. Framtiden ser ljus ut för Örebro Hockey, med en kombination av erfarna spelare som Arntzen och en ny målvakt med potential att blomstra som Larsson. Fansen kan förvänta sig en spännande säsong, med förhoppningar om att laget kommer att ta steget uppåt i tabellen. Klubbens ledning har tydligt visat att de är villiga att investera i laget och bygga en trupp som kan konkurrera om slutspelsplatserna





