Filmrecension: 'Andor'-avsnittet slutar utan eftertextscen

Medan 'Andor'-avsnittet inte bjöd på någon eftertextscen, är det ändå en välgjord historia som vill vara till självständighet

Kommer det någon scen efter eftertexterna? Om du vill gå in helt blind bör du kanske vända tillbaka nu, för nedan avslöjar vi exakt vad som väntar när eftertexterna börjar rulla.

I år har vi inte valt att göra det som numera känns som tradition i större franchisefilmer och bjuda publiken på någon godbit i eftertexterna. Här får vi ingen cameo-tease eller kul extrascen, utan väntar man ut den typ 10 minuter långa textremsan i slutet möts man bara av mörker (eller kanske snarare ljus eftersom biografpersonalen vill att du avlägsnar dig).

Favreau har tidigare pratat om att han vill att filmen ska kunna stå på egna ben – till och med i kontrast till själva tv-serien. Så kanske vill man behålla denna story som den är utan att behöva smygkika framåt. Eller så finns det helt enkelt ingen tydlig plan framöver.

'Ahsoka' Jag har inte sett några reaktioner på det ännu, men valet att inte bjuda på något extra lär säkert dela fansen lite. Vissa kommer nog uppskatta att filmen faktiskt vågar avsluta sin berättelse utan att direkt kasta ut en teaser för nästa projekt, medan andra nog hade hoppats på åtminstone någon liten blinkning mot framtiden för Mando-versen. Så du behöver alltså inte sitta kvar i stolen tills städpersonalen börjar sucka demonstrativt.

