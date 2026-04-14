Finansminister Bessent manar till försiktighet inför räntesänkningar – Kriget i Iran påverkar ekonomin

Finansminister Scott Bessent uttrycker en avvaktande hållning till räntesänkningar och ser över effekterna av kriget i Iran. Samtidigt varnas för risker på kreditmarknaden och guldreserver flyttas.

Finansminister Scott Bessent, uttryckte nyligen en försiktig inställning angående Federal Reserve s kommande beslut om räntesänkningar , särskilt med tanke på den pågående konflikten i Iran . Han betonade behovet av att avvakta och utvärdera situationen noggrant innan man vidtar åtgärder, med tanke på de komplexa och föränderliga ekonomiska landskap som kriget skapar. Bessent uttryckte också en försiktig optimism gällande inflationsförväntningarna, trots de senaste prisökningarna. Han menade att dessa ökningar, driven av stigande energipriser, inte nödvändigtvis kommer att leda till en bestående ökning av inflationen, men underströk vikten av att noggrant övervaka utvecklingen.

Denna kommentar kommer efter en period av ökad osäkerhet på finansmarknaderna, där kriget i Iran har bidragit till volatilitet. De globala råoljepriserna har stigit kraftigt sedan konflikten bröt ut, vilket i sin tur har påverkat bensin- och dieselpriserna i USA och andra länder. Det nationella genomsnittspriset på bensin i USA har exempelvis passerat en kritisk tröskel, vilket reflekterar de direkta effekterna av de geopolitiska spänningarna. Samtidigt visade protokoll från Federal Open Market Committee (FOMC) att en majoritet av ledamöterna fortfarande förväntade sig en möjlig räntesänkning under 2026, i enlighet med tidigare prognoser. Detta återspeglar en balansgång mellan att hantera potentiella ekonomiska nedgångar och risken för ihållande inflation. Ledamöterna noterade att kriget kan kräva en lättare penningpolitik om stigande energipriser påverkar hushållens köpkraft och arbetsmarknaden negativt. Samtidigt varnades för att ett ihållande inflationstryck skulle kunna kräva räntehöjningar, vilket illustrerar de svåra avvägningar centralbanken står inför.

Denna komplexa situation förstärks ytterligare av andra faktorer, inklusive potentiella politiska påtryckningar och osäkerhet kring globala handelsförbindelser. Den ekonomiska situationen i USA präglas också av andra faktorer. Bruttonationalprodukten ökade blygsamt under det fjärde kvartalet 2025, och tillväxten för det första kvartalet 2026 förväntas förbli dämpad. Detta indikerar en period av ekonomisk inbromsning, vilket ytterligare komplicerar Federal Reserves beslutsprocess.

Samtidigt har Donald Trump, tidigare presidenten, öppet kritiserat centralbanken, vilket lägger ytterligare politisk press på institutionen. Detta belyser de utmaningar som USA:s nya Fed-chef står inför, där ekonomiska och politiska intressen kan kollidera. Att leda Federal Reserve under en sådan politisk miljö är en krävande uppgift, och den nuvarande chefen, Jerome Powell, har blivit föremål för kritik från politiskt håll. Förutom de ekonomiska och politiska aspekterna av situationen, har finansminister Scott Bessent nyligen sammankallat ett möte med ledarna för flera av landets största banker för att diskutera de cyberrisker som Anthropics senaste AI-modell medför. Detta visar på en bredare oro för säkerhet och stabilitet inom finanssektorn, särskilt i ljuset av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens.

Andra utvecklingar inom finansvärlden inkluderar att den brasilianske miljardären Alberto Safra har fått rätt att få en faktura från en amerikansk advokatbyrå granskad av en brittisk domstol, vilket lyfter fram frågan om de höga kostnaderna inom internationell juridik. Dessutom har JP Morgan-chefen Jamie Dimon varnat för att sänkta standarder för privata krediter kan leda till större förluster än förväntat, vilket illustrerar de potentiella riskerna inom kreditmarknaden. Frankrikes centralbank har också hämtat hem de sista guldreserverna från USA, vilket genererade en betydande kapitalvinst och väcker debatt om andra europeiska länders guldreserver.





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federal Reserve Räntesänkningar Iran Inflation Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

