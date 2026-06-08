Finansministern om ekonomin: Sänkta skatter och tuffa prioriteringar väntar

Elisabeth Svantesson blickar tillbaka på en mandatperiod med lågkonjunktur och planerar fortsatta skattesänkningar. Hon försvarar tillfälliga stödåtgärder mot ekonomkritik och pekar på svårigheter att finansiera reformer nästa mandatperiod.

Inför riksdagsvalet med drygt tre månader kvar kan finansminister Elisabeth Svantesson blicka tillbaka på en mandatperiod präglad av ihållande lågkonjunktur . Trots regeringens skattesänkningar och andra stimulanser har de ekonomiska hjulen inte börjat snurra.

Om hon får fortsätta som finansminister planerar hon ytterligare skattesänkningar för löntagare samt forskning och utveckling. Regeringen har infört tillfälliga lättnader som halverad matmoms, sänkt bränsleskatt och halverat pris i kollektivtrafiken för att stimulera ekonomin. Om dessa åtgärder tas bort kommer det att bli dyrare för svenska hushåll. Svantesson betonar att de tillfälliga åtgärderna syftar till att skapa trygghet och få fart på ekonomin, men ingen finansminister kan lova allt till alla.

Hon motiverar dem med risken för en global nedgång på grund av oron i Mellanöstern, vilket kan öka kostnadstrycket i Sverige genom högre transport- och energipriser. Även om Sverige inte är starkt beroende av olja och gas kan internationella prisökningar slå mot landet. Svantesson menar att Sverige befinner sig i en lång och utdragen lågkonjunktur, men att ekonomin inte är i kris på samma sätt som för många hushåll som upplever personlig ekonomisk kris.

Kritik har riktats mot de tillfälliga stödåtgärderna från Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet, som anser att de är ineffektiva. Svantesson svarar att ekonomer inte har ansvar för Sveriges ekonomi; deras roll är att analysera medan hennes uppgift är att agera för att ta landet ur lågkonjunkturen. Hon hävdar att ekonomer underskattar hur skadlig en lågkonjunktur är för samhället. Inför nästa mandatperiod är utrymmet för ofinansierade reformer i princip obefintligt på grund av stora kostnader som försvarsutbyggnaden, vilken kräver mångmiljardbelopp årligen.

Svantesson pekar på möjligheter att hitta pengar genom effektivisering av statlig förvaltning, bättre offentliga upphandlingar och att komma åt kriminell ekonomi. Hon vill tillsätta en slöserikommission för att identifiera besparingar. Hon medger att det är svårt men påpekar att hon redan omprioriterat 50 miljarder på mindre än fyra år. Hon betonar att Sverige kommer att klara sig bättre än många andra länder med goda statsfinanser, men att resan är tuff.

Omvärldsläget är oförutsägbart, vilket gör en öppen ekonomi som Sverige extra utsatt. Svantesson anser att det politiska ledarskapet globalt är mer oförutsägbart än tidigare, vilket Sverige måste lära sig att hantera. Hon är öppen för att fortsätta med sänkt skatt på ISK om läget tillåter, men vill inte binda sig. Hon kritiserar Putins politik för att ha orsakat stora problem.

Slutligen betonar hon att Sverige behöver kapital för investeringar i företag och innovation, utan att specifikt sträva efter fler miljardärer eller miljonärer. Sammanfattningsvis präglas intervjun av en balansgång mellan att erkänna de ekonomiska utmaningarna och att förmedla en tro på att regeringens politik på sikt ska leda till återhämtning, samtidigt som Svantesson försvarar sina tillfälliga åtgärder mot ekonomkritiken och pekar på behovet av långsiktiga finansieringslösningar





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Skattesänkningar Lågkonjunktur Finansminister Reformutrymme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gratis uteservering och lägre skatt, lovar Liberalerna►Mindre klasser ►Kommundelsnämnder ►Svenska i äldreomsorgen

Read more »

SD lovar kall öl på Systemet och låg matmomsSverigedemokraterna går till val på kall öl på Systembolaget, på sikt slopad skatt på el och låg moms på mat.

Read more »

Sverigedemokraterna presenterar valplattform med fokus på skatt, mat och trygghetSverigedemokraternas valplattform för nästa val innehåller krav på kall öl på Systembolaget, avskaffande avelskatt på el och låg moms på mat. Partiet vill vara en del av regeringen om Tidöpartierna vinner och fokuserar på att Sverige ska vara tryggt och svenskt. Plattformen inkluderar också förslag om billig tandvård, a-kassa och minskat bistånd. SD vill ha en nollvision för sexuella övergrepp mot barn och ett offentligt pedofilregister. Plattformen ska debatteras på valkonferensen i Upplands Väsby.

Read more »

SD lovar kall öl på Systemet och låg matmomsSverigedemokraterna går till val på kall öl på Systembolaget, på sikt slopad skatt på el och låg moms på mat. Det framgår av partiets förslag till valplattform, med flera kostsamma förslag.

Read more »