En ny rapport från Finanspolitiska rådet varnar för att statliga stödåtgärder som elstöd och lägre bensinskatt kan hindra nödvändig energiomställning och skapa en farlig beroendekultur.

Finanspolitiska rådet har i en ny rapport kritiserat regeringens nuvarande stödåtgärder för hushåll och företag och lämnat starka ord mot den så kallade elskatten och de tillfälliga sänkningarna av bränsleskatter na.

Enligt rådet, som består av framstående nationalekonomer, är dessa stödinsatser en "dålig ekonomisk politik" som riskerar att bromsa den nödvändiga omställningen mot en mer hållbar energimix. Nationalekonomen Karl Walentin, ledamot i rådet, förklarar att regeringens intentioner - att skydda konsumenterna mot högre energipris - är välmenande, men att de i praktiken undergräver incitamenten för både hushåll och företag att anpassa sin konsumtion till de faktiska marknadspriserna.

"Det är en god intention att man vill skydda människor, men det slår fel. Det minskar omställningen som behöver ske i samhället när folk inte betalar det faktiska priset som det kostar", säger Walentin. Han varnar för att en sådan politik kan skapa en ny norm där staten varje gång priserna stiger ingriper med kompensationer, vilket i sin tur leder till en farlig beroendeaversion och minskar trycket på att investera i energieffektivitet och förnybara lösningar.

Walentin påpekar också att Sverige, med en av de högsta elskatterna i EU, samtidigt har infört ett omfattande elstöd. Detta, menar han, är en motsägelsefull och kortsiktig åtgärd som riskerar att göra både företag och konsumenter mindre benägna att göra nödvändiga förändringar.

"Farlig tanke - när staten regelbundet tar över kostnader från hushåll och företag, förlorar vi möjligheten att låta marknadens signaler driva innovation och investeringar", fortsätter han. Vidare lyfter Walentin fram den senaste händelsen i Hormuzsundet som ett tydligt tecken på den osäkerhet som präglar de fossila energimarknaderna.

"Det som nu har hänt i Hormuzsundet är sista spiken i kistan på det fossila samhället. Om något så borde man försöka skynda på omställningen", menar han. Enligt rådet bör regeringen i stället rikta sina resurser mot att stärka forskningsprogram, subventionera grön teknologi och skapa tydliga incitament för minskad energianvändning, snarare än att försöka hålla konsumenterna skadeslösa i en snabbt föränderlig värld.

"Det är trist när saker kostar mer, men det är verkligheten. Vi i Sverige kan inte bestämma vad bensin och olja kostar på världsmarknaden. Det blir bara ett olyckligt sätt för staten att ta över kostnader från hushåll och företag", avslutar Walentin. Rapporten väcker en bred debatt om hur framtidens energipolitik bör utformas för att både säkra ekonomisk stabilitet och driva den nödvändiga klimatomvandlingen





