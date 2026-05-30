Finland besegrar Kanada i chockande VM-match

Finlands hockeylag vann med 4-2 mot favoriterna Kanada under hockey-VM. Kanada, med Sidney Crosby och Macklin Celebrini, utesluts från turneringen för andra året i rad.

Finland s EM-turnering fortsätter att överraska. Efter att ha slagit USA i sin första match stod de nu inför Kanada , en av turneringens klara favoriter med superstjärnor som Sidney Crosby och den unga Macklin Celebrini .

Matchen utspelades under högt tempo och båda lagen hade goda chanser i början. Finland tog en tidig ledning när Patrik Puistola, spelare för Frölunda, sköt in ett mål. Kanada svarade dock tillbaka och kunde ta ledningen 2-1 innan perioden var över. I andra perioden visade Finland sin styrka och sköt hem tre mål på kort tid.

Först efter bara 49 sekunder utjämnade de med ett mål från supercenter Aleksander Barkov, som trots en lång skada från NHL-säsongen valde att spela i turneringen. Sedan gjorde Konsta Helenius från Buffalo Sabres det storaResultatet 3-2 och bara 82 sekunder senare satte Aatu Räty från Vancouver Canucks in fjärde målet för Finland. Trots att Kanada hade många stjärnor på isen kunde de inte komma tillbaka och Finland vann med 4-2.

Det är för andra året i rad som Kanada med Crosby och Celebrini slutar i gruppspelet, efter att ha förlorat mot Danmark i fjols års kvartsfinal. Ett resultat som beskrivs som ett stort misslyckande för det kanadiska laget. Finland har nu en framgångsrik historia i VM-finaler efter att ha vunnit emot Kanada hemma i Tammerfors 2022. Denna seger stärker deras position i turneringen och visar att de är en starkt lag att räkna med





