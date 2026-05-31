Finland tar VM-guld i ishockey efter dramatisk final mot Schweiz

Konsta Helenius avgjorde med ett tidigt mål i slutstunden när Finland besegrade Schweiz i en intensiv VM-final. Målvakter från båda lagen storspelade och Finland kunde fira sitt första VM-guld på länge. Aleksander Barkov ledde laget till seger trots att han missat säsongen på grund av skada.

Jag har alltid drömt om att göra ett sådant mål och nu har jag gjort det, säger 20-åringen. Det Aleksander Barkov -ledda Finland mot hemmanationen Schweiz bjöd på en välspelad final men det var knappast någon målfest.

Målvaktsveteranen Leonardo Genoni storspelade mellan Schweiz stolpar och på andra sidan isen gjorde Justus Annunen samma sak. Supertalangen avgjorde Finlands超级 talang Konsta Helenius, som var sist in i VM-truppen, avgjorde. 20-åringen tog ett halvt varv runt i offensiv zon och pricksköt in det VM-guldvinnande målet. - Jag såg att han började trycka på med åkningen. Sedan blev han fri och skottet var riktigt bra, säger Janne Kuokkanen, till vardags i Malmö Redhawks.

För den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren Aleksander Barkov var det första VM-guldet - och i segeryran höjer alla lagkamrater den 30-årige centerstjärnan till skyarna. - När han berättade för mig att han ville komma blev jag lyrisk, jag visste att han skulle ge oss självförtroende, säger Pennanen. - Han är en så bra ledare. Nu förstår jag varför han är så bra, det är så enkelt att vara runt honom.

Barkov själv, som missade hela NHL-säsongen och OS på grund av en korsbandsskada, står med VM-bucklan i famnen och svarar ödmjukt: - Varenda spelare i det här laget är viktig. Det är därför Finland lyckas, alla jobbar hårt för framgång. - Det var under Euro Hockey Tour-turneringen i Sverige (Ängelholm).

Jag var lite nervös när jag kom in i laget eftersom jag inte hade träffat alla och inte spelat på ett år, men de välkomnade mig som att jag hade varit med länge. Vi fick in ytterligare några spelare och sedan kändes det bara som att vi skulle vinna det här. Med mängder av högkvalitativa NHL-spelare och ett VM på hemmaplan var planen att Schweiz skulle ta det där efterlängtade första VM-guldet





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ishockey VM Finland Schweiz Konsta Helenius Aleksander Barkov

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryssland trappar upp spionageteknik mot Sverige och FinlandRyska underrättelseorganen använder falska företag, hackare och mellanhänder för att stjäla västerländsk försvars- och highteknik, inklusive Gripen, rymdteknik och mjukvara. Säkerhetstjänster i Sverige och Finland varnar för intensifierade attacker.

Read more »

Finland klart för VM-finalZÜRICH. Kanada höll inte för favorittrycket. Finland är klart för VM-final efter 4–2 i semifinalen. – Det är något vi måste leva med, säger storstjärnan Sidney

Read more »

Finland vinner hockey-VM efter förlängningsrysareVM-finalen blev en förlängningsrysare. Supertalangen Konsta Helenius blev frälsare med matchens enda mål. Och guldet gick till Finland.

Read more »

Finland vann VM i ishockey efter dramatisk final mot SchweizEfter en intense och jämn VM-final i ishockey mellan Finland och Schweiz, som var mållös efter tre perioder, vann Finland guld efter att Konsta Helenius sköt det avgörande målet i förlängningen. Schweiz hade dominated gruppspelen men kunde inte slå ner Finlands försvar i finalen.

Read more »