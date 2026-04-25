Fiskmåsar i städerna – Anmälningarna ökar i Stockholm

Antalet anmälningar om fiskmåsar i Stockholm ökar. Staden uppmanar fastighetsägare och invånare att ta ansvar för att minska problem med fåglarna. Forskare ser en förflyttning av fiskmåsar från skärgården till städerna.

Diskussionerna kring fiskmåsar i stadsmiljö er återkommer varje år som ett vårtecken, och 2024 är inget undantag. Stockholms stad har hittills mottagit 17 anmälningar via appen ”Tyck till”, en plattform där stockholmarna kan rapportera problem eller lämna synpunkter gällande stadens trafik- och utemiljö.

Jämfört med tidigare år, där 126 ärenden registrerades under 2023 och 121 under 2022, indikerar detta att frågan om fiskmåsar fortsätter att vara aktuell för stadens invånare. De vanligaste klagomålen rör fiskmåsarnas aggressiva beteende, såsom att de dyker mot människor eller att de skränar högljutt. Richard West, viltvård- och skadedjurssamordnare vid Stockholms stad, förklarar att staden inte aktivt ingriper i fiskmåspopulationen utan att ansvaret primärt ligger hos fastighetsägare att skydda sina tak och förhindra att fåglarna etablerar sig där.

Dessutom betonar han vikten av att individer tar bort avfall som kan locka till sig fåglarna. Vid akuta situationer, där fiskmåsar utgör en direkt fara för människor, kan staden dock bistå med att flytta bon. Sverige har en uppskattad population av cirka 200 000 häckande fiskmåsar, med den största koncentrationen i Västra Götalands län, följt av Stockholms län och Västerbottens län. Gemensamt för dessa län är deras stora yta, närhet till vatten och förekomsten av större städer med skärgårdar.

Enligt Martin Green, fågelforskare vid Lunds universitet och involverad i projektet Svensk fågeltaxering, har fiskmåspopulationen i städerna ökat markant under de senaste decennierna. Han påpekar att det idag finns betydligt fler fiskmåsar i stadsområden än tidigare. Utöver fiskmåsar förekommer även andra måsar och trutar i städerna, inklusive skrattmåsar, gråtrutar, silltrutar och havstrutar.

Svensk fågeltaxering, som utför fågelräkningar på uppdrag av Naturvårdsverket, har observerat en tydlig trend av ökande fiskmåspopulationer i städerna, även om det totala fiskmåsbeståndet i landet inte har ökat på många år. Ökningen i städerna beror snarare på en förflyttning av fåglarna från skärgården till urbana miljöer. Forskaren Martin Green menar att fiskmåsarnas attraktion till städerna är förståelig.

Städer erbjuder en rik tillgång på matrester och avfall som fåglarna kan livnära sig på, och i vissa fall till och med stjäla. Dessutom erbjuder städerna relativt säkra häckningsplatser, fria från markbundna rovdjur. Tak erbjuder skyddade miljöer för häckning, och bristen på rovfåglar i städerna bidrar till en gynnsam miljö för fiskmåsar. Denna utveckling ställer utmaningar för stadsplanering och folkhälsa, då fiskmåsar kan uppfattas som störande och till och med aggressiva.

Det är därför viktigt att fortsätta övervaka populationen och utveckla effektiva metoder för att hantera samexistensen mellan människor och fiskmåsar i stadsmiljöer. Användningen av fågelskrämmor, låtsasrävar och ljudinspelningar med fågelläten är exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska fiskmåsarnas närvaro i specifika områden, men en långsiktig lösning kräver en helhetssyn som inkluderar både förebyggande åtgärder och anpassning till den ökande populationen.

Framtida forskning bör fokusera på att förstå fiskmåsarnas beteende i städerna och identifiera de faktorer som driver ökningen, för att kunna utveckla mer effektiva och hållbara hanteringsstrategier





