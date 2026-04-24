Flåklypa är tillbaka – nu på rally från Paris till pyramiderna

De älskade karaktärerna Solan, Louis och Reodor Fälgen ger sig ut på ett nytt äventyr i den datoranimerade filmen ”Flåklypa – Rally från Paris till pyramiderna”, som har biopremiär idag. Ett storslaget rally blir deras chans att återvinna hembybornas förtroende.

De älskade karaktärerna från Flåklypa är tillbaka, den här gången i ett storslaget äventyr som tar dem från den pittoreska byn till de exotiska landskapen mellan Paris och Egyptens pyramider.

Filmen ”Flåklypa – Rally från Paris till pyramiderna”, som har biopremiär idag, är det tredje kapitlet i den populära serien som började med den ikoniska stop-motion filmen ”Flåklypa Grand Prix” från 1975. Den ursprungliga filmen, en norsk succé, har sålt fler biljetter än Norges totala befolkning, vilket vittnar om dess enorma popularitet och kulturella betydelse. Nu, drygt 50 år senare, återvänder vi till Flåklypa, men denna gång med hjälp av modern datoranimation. Historien tar sin början med ett oväntat problem.

Solan, Louis och Reodor Fälgen, de uppfinningsrika och något klumpiga vännerna, stöter på problem med en trimmad gräsklippare. Denna incident leder till att de motvilligt förvisas från sin älskade hemby. För att återfå invånarnas förtroende och rätten att återvända till Flåklypa, beslutar sig trion för att delta i ett spektakulärt rally som sträcker sig från Paris till de majestätiska pyramiderna i Egypten. Detta rally blir deras chans att bevisa sin värdighet och visa vad de går för.

Filmen är en färgstark och humoristisk resa fylld med spänning, uppfinningsrikedom och hjärta. Den behåller den charm och den humor som gjorde originalfilmen så älskad, samtidigt som den introducerar en ny generation tittare till Flåklypas underbara värld. ”Flåklypa – Rally från Paris till pyramiderna” hade premiär i Norge den 25 december förra året och blev omedelbart en stor succé.

Över 350 000 norrmän såg filmen under julhelgen, vilket gjorde den till en av landets mest besökta julfilmer någonsin och den största premiären för en animerad film i Norge. Sedan dess har antalet besökare stigit till över 450 000. Svenska kritiker har också gett filmen ett positivt mottagande, med ett betyg på 3 av 5.

En recensent beskriver filmen som ”perfekt att se tillsammans med hela familjen – en film som tilltalar alla generationer, med sin typ av humor och underbara animation”. Även om det är osäkert om filmen kommer att locka lika många biobesökare i Sverige som i Norge, verkar den vara väl värd ett besök under helgen. Filmen hyllas för sin visuella stil, sin humor och sin förmåga att fånga essensen av den ursprungliga ”Flåklypa Grand Prix”.

Den är en hyllning till originalet, men samtidigt en fristående berättelse som kan uppskattas av både nya och gamla fans. Förvänta dig en fartfylld och underhållande resa med Solan, Louis och Reodor Fälgen när de kämpar sig fram genom rallyt och försöker vinna tillbaka sin plats i Flåklypa. Filmen är en varm och hjärtlig berättelse om vänskap, uppfinningsrikedom och att aldrig ge upp sina drömmar





