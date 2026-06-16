Flaggstriden på VM: Exiliranier protesterar mot regimens symbol

Inför Irans match mot Nya Zeeland blossade en infekterad flaggstrid upp bland supportrarna i Los Angeles. Regimkritiska exiliranier försökte ta med den för-revolutionära flaggan med lejon och sol, trots Fifas förbud. Stämningsansökan lämnades in med hänvisning till yttrandefrihet, men domstolen avslog. Ändå syntes den förbjudna flaggan på arenan, vilket visar den politiska splittringen.

Som en direkt följd av kriget fick de inte ladda upp i USA som planerat - och nu när de väl är på plats i Los Angeles har den infekterade flaggstriden blossat upp.

Det handlar om flaggan som Iran hade före den islamiska revolutionen, den som pryds av ett lejon och en sol i mitten av det vita fältet, i stället för den röda Allah-symbolen på den islamiska republikens flaggversion. Regimkritiska exiliranier i Los Angeles har protesterat mot landslaget, och i slutet av förra veckan lämnades en stämningsansökan in för att få rätt att ta med flaggan in på VM-arenorna, med motiveringen att det var en yttrandefrihetsfråga.

- Man ska kunna gå in med en naziflagga eller sydstatsflagga eller Sovjets flagga eller KKK:s? sade Kin. Men det gjorde inte frågan mindre aktuell inför Irans match mot Nya Zeeland under natten mot tisdag, svensk tid. - Det här laget representerar inte det iranska folket. Det är regimens lag, regimen som ockuperar Iran, sade han.

Och trots att Fifas förbud stod sig i rätten betydde det inte att det inte kom in några flaggor på arenan. Tvärtom syntes mängder av tröjor och kepsar med lejonet och solen på. De fick med sig flaggan in. - Vi bor i USA, de kan inte säga åt oss vad vi ska ha på oss eller vad vi ska göra, här får man säga vad man vill, säger Parastoo Rezai.

Hon och hennes familj har åkt upp från San Diego, där de bor. För dem är det viktigt att världen får se den andra flaggan, i deras ögon flaggan för det riktiga Iran. - Vi är stolta över vårt arv. Men vi vill inte ha något med regimen att göra.

Vi vill visa att det finns ett annat sorts Iran, säger Raheleh. När matchen kom i gång på TV4 vid tretiden, svensk tid, syntes lejon- och solflaggan runtom på arenan. Parastoo Rezai var på VM 2022 också, den gången stoppades flaggorna helt. Hon ger inte mycket för Fifas hållning.

- Fifa är hycklare. 2022 tillät de palestinska flaggor och symboler, men inte vår flagga som har tusenåriga anor. Det är dubbelmoral. Man får väl bestämma sig - antingen är det ingen politik alls, eller så får man uttrycka sig, säger Rezai. Det blir rena trängseln vid flaggan, massa människor kommer fram för att ta egna bilder med flaggan framför planen.

- Jag tror 90 procent av de iranska supportrarna är här för att säga vi är iranier, men vi representerar inte Islamiska revolutionsgardet, säger Esfandiari. Samtidigt kom det också en stor mängd supportrar med islamiska republikens flagga. Den infekterade flaggstriden ser ut att fortsätta, och den har blivit en symbol för den djupa politiska klyftan mellan regimen och många iranier i exil.

Händelsen visar hur sport och politik oundvikligt blandas, särskilt i fall där regimen använder idrottsevenemang för att stärka sin legitimitet. För de exiliranier som protesterar handlar det om att göra sina röster hörda och visa att de inte står bakom den islamiska republiken. Men samtidigt finns det de som stöder regimen och vill visa sin lojalitet genom flaggan med Allah-symbolen. Konflikten på läktaren speglar en större kamp om Irans identitet och framtid





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran VM Flagga Exiliranier Fifa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Graham Potter: 'Jag har inget att bevisa' inför VMSveriges förbundskapten Graham Potter öppnar upp om sin karriär, familjens påfrestningar och den kritik han mött. Han försvarar sin spelarurval inför VM och spekulerar i skillnader mellan klubbfotboll och landslag. En djupintervju om ledarskap och pressade beslut.

Read more »

Irans chefförhandlare ifrågasätter USA:s vilja att uppfylla sina åtagandenIrans chefförhandlare, Mohammad Baqer Qalibaf, ifrågasätter USA:s vilja att uppfylla sina åtaganden efter Israels attack mot Libanon. USA och Iran har sagt att ett första avtal kommer att skrivas under, men det är oklart när detta kommer att ske.

Read more »

Irans vice utrikesminister: Samförståndsavtal med USA accepterat - Förhandlingar i 60 dagar och blockad upphörIrans vice utrikesminister meddelar att ett samförståndsavtal med USA har accepterats och att en slutgiltig överenskommelse förhandlas inom 60 dagar. Den amerikanska sjöblockaden mot Iran sägs upphöra och Iran vill öppna Hormuzsundet. USA:s president Donald Trump bekräftar att avtalet innebär att Iran avstår från kärnvapen och att sundet öppnas, medan Israel kritiseras för att ha genomfört anfall mot Libanon som försenade signeringen. Samtidigt fortsätter konflikten i Gaza med nya attacker och ett högt antal dödade och skadade palestinier. Irans chefförhandlare uttrycker tvivel om USA:s förmåga att uppfylla åtaganden efter Israels attack, och Röda korset varnar för svårigheter att identifiera offer i Gaza.

Read more »

Ingmar Nevéus: Irans 80-årspresent till Trump blir försenad, om den ens kommerPå sin egen födelsedag deklarerar Donald Trump att kriget mot Iran är över. Denna gång tycks även Iran bekräfta att det finns en överenskommelse.

Read more »