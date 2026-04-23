Fler bostäder säljs innan de når marknaden – så hänger du med

Allt fler bostäder i Skåne säljs innan de listas på de stora bostadsportalerna. Upptäck hur du kan få tillgång till kommande bostäder med Boneos 'På G'-bostäder och öka dina chanser att hitta drömbostaden.

Att hitta den perfekta bostaden är ofta en fråga om timing och strategisk planering. I Skåne , liksom i många andra delar av Sverige, ser vi en tydlig trend där allt fler bostäder säljs innan de ens når den öppna marknaden.

Detta skapar en utmaning för potentiella köpare som vill vara med i budgivningen, men det finns strategier för att öka chanserna att fånga drömbostaden. Traditionellt sett har ett bostadsköp varit en process som inleds med noggrann marknadsbevakning. Köpare har ägnat tid åt att utforska olika områden, analysera prisutvecklingen och vänta på det rätta tillfället. Men bostadsmarknadens dynamik har förändrats, och försäljningsprocessen har anpassats därefter.

Idag är det vanligt att bostäder säljs diskret, innan de listas på de stora bostadsportalerna, vilket innebär att attraktiva objekt kan försvinna innan de ens hinner fånga köparens uppmärksamhet. Caroline Nilsson, Head of Commercial Operations på Boneo, förklarar att många köpare har en missuppfattning om hur bostäder presenteras på marknaden. Hon betonar att inte alla bostäder lanseras samtidigt och att en betydande andel är tillgängliga i ett tidigt skede av försäljningsprocessen, innan de officiellt annonseras.

Detta tidiga stadium kan inkludera perioder innan professionella foton tagits, detaljerade beskrivningar skrivits eller ett slutgiltigt utgångspris fastställts. Boneo har svarat på denna utveckling genom att introducera segmentet 'På G-bostäder', en plattform där kommande bostäder publiceras i ett tidigt skede. Detta ger potentiella köpare en unik möjlighet att upptäcka objekt som ännu inte är allmänt tillgängliga och att ta kontakt med mäklaren innan den officiella lanseringen.

Konceptet 'På G-bostäder' fick sin verkliga genomslagskraft under pandemin, då osäkerheten på marknaden fick både säljare och mäklare att söka efter sätt att bedöma intresset innan en fullskalig försäljning inleddes. Säljare ville försäkra sig om att det fanns en efterfrågan innan de investerade i en omfattande marknadsföringskampanj. Idag har 'På G-bostäder' blivit en integrerad del av många bostadsförsäljningar och förväntas fortsätta vara en viktig funktion i framtiden.

För den aktiva bostadsköparen i Skåne erbjuder 'På G-bostäder' en värdefull förhandsvisning av kommande objekt och möjligheten att etablera kontakt med mäklaren i ett tidigt skede. Detta kan ge en betydande fördel i en konkurrensutsatt marknad. Caroline Nilsson understryker att syftet är att ge köpare en bättre överblick över marknaden och att underlätta beslutsfattandet. Genom att vara medveten om vilka bostäder som är på väg ut kan köpare agera snabbt och effektivt när det rätta objektet dyker upp.

Boneo-appen erbjuder dessutom en notisfunktion som meddelar användarna omedelbart när en ny bostad publiceras, vilket möjliggör en snabb reaktion och kontakt med mäklaren. Att vara proaktiv och informerad kan vara avgörande för att lyckas med ett bostadsköp. Boneo är en svensk bostadsportal som specialiserar sig på att matcha bostäder med aktiva spekulanter. Portalen erbjuder både bostäder till salu och kommande 'På G'-bostäder.

En betydande andel av Boneos besökare, nämligen sex av tio, planerar att köpa bostad inom de kommande sex månaderna. Bakom Boneo står flera av Sveriges ledande mäklarföretag, vilket garanterar en hög kvalitet och ett brett utbud av bostäder. Det är viktigt att notera att denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte en redaktionell artikel från Sydsvenskan





