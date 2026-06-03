Fler incidenter och händelser på en intensiv onsdagskväll

Kort sammanfattning: Skogsbrånd i Huddinge, trafikolyckor, kulturbråd, sportresultat, juridisk签字 av Shia LaBeouf, finansmarknadens reaktion på US Iran tension och politisk uppgörelse mellan Ungern och Ukraina samt svårigheter i EU-tobaksfrågan.

Denna nyhets artikel innehåller flera återkommande ämnen och händelser som rapporterats under en kort tidsperiod på en onsdagskväll. En skogsbrånd startade klockan 18.30 i naturreservatet Paradiset i Huddinge utanför Stockholm.

Enligt räddningstjänsten brann mellan 6 000 och 7 000 kvadratmeter skogsmark. Brånd terjänsten lämnade platsen klockan 23 men kommer att återvända på morgonen för att undersöka om det finns några glödbränder kvar. På ett helt annat håll inträffade ett trafikdrama när en man i 40års ålder körde av vägen mellan Ödeshög och Vadstena. Personen fördes till sjukhus men avled på grund av sina skador.

Även i Härjedalen inträffade en allvarlig mopedolycka där en person vårdas för livshotande skador. Polisen utreder båda olyckorna men misstänker inget brott i det första fallet. Inom kulturlivet meddelade Mats Wester att han hoppar av den planerade musikalen Viking - Haralds blodshämnd som sätts upp i Stockholm i höst. Han skulle både skriva musik och medverka som musiker tillsammans med Håkan Hemlin meniver aldrig fram till en överenskommelse.

Håkan Hemlin kommer fortsatt att medverka och produktionen fortsätter enligt plan. Inom idrotten förlorade Nederländerna hemma mot Algeriet med 0-1 efter ett mål i 87:e minuten av Anis Hadj Moussa. Nederländerna spelar i samma grupp som Sverige i EM och möter Japan i premiermatchen. Inom juridiskheter erkände skådespelaren Shia LaBeouf sig skyldig till tre fall av ringa misshandel efter ett bråk under Mardi Gras-helgen i februari.

Han döms till sex månaders villkordlig dom med två års skyddstillsyn och ska genomgå ett behandlingsprogram. Inom finansvärlden föll New York-börsen och oljepriset steg efter attacker mellan USA och Iran. Dow Jones minskade med 1,2 procent, S&P 500 med 0,7 procent och Nasdaq med 0,9 procent. Oljepriset för Brent närmade sig 98 dollar.

Stark AI-aktier som Nvidia, Oracle och Microsoft tappade marknadsvärde och tyngde bredare marknaden. I politiken har Ungern och Ukraina nått en överenskommelse om hanteringen av den ungerska minoriteten i Transkarpatien. Ungerns premiärminister Peter Magyar kallar avtalet för historiskt medan Ukraina ser det som en möjlighet att fortsätta EU-förhandlingar som Ungern blockerat. Magyar planerar dock ingen snabbspåtel för Ukraina och en eventuell folkomröstning om EU-medlemskap kan hållas om 10-15 år.

EU:s ministerrådsordförande Cypern har misslyckats med att få fram en överenskommelse om nya miniminivåer för tobaksskatter. Orsaken är bl.a. Svensk motstånd mot att inkludera nikotinpåsar i förslaget. Cypern konstaterar att enighet inte är möjlig och förhandlingarna dröjer





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