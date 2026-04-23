Fler kostnadsfria IVF-försök – en seger för ofrivilligt barnlösa

Regeringen satsar 327 miljoner kronor på tre ytterligare kostnadsfria IVF-försök för par som tidigare genomgått regionfinansierad behandling, för att öka jämlikheten och möjliggöra för fler att bli föräldrar.

Ingen människa bör tvingas avstå från sin dröm om föräldraskap på grund av ekonomiska hinder. Denna situation är tyvärr en realitet för många par i Sverige idag.

Ofrivillig barnlöshet påverkar ungefär vart sjätte par, och resan mot ett efterlängtat barn är ofta en lång, emotionellt påfrestande och kostsam process. Kristdemokraterna och KD-Kvinnor har under en längre tid aktivt arbetat för en mer rättvis och human fertilitetsvård. Därför är vi mycket glada över att nu ha lyckats genomföra en betydelsefull reform: utökade möjligheter till kostnadsfria IVF-behandlingar för de som kämpar med ofrivillig barnlöshet.

För närvarande erbjuder regionerna upp till tre offentligt finansierade IVF-försök för att möjliggöra att par ska få sitt första barn. Men för många är inte dessa försök tillräckliga. När behandlingen inte lyckas, står paret inför kostnaden att betala för ytterligare försök ur egen ficka. Med en genomsnittlig kostnad på nära 50 000 kronor per behandling, kan detta snabbt bli en ekonomisk belastning som inte alla har råd att hantera.

Detta skapar ett oacceptabelt ojämlikt system där möjligheten att bli förälder bestäms av den ekonomiska situationen. En sådan situation är oacceptabel. Regeringen investerar därför 327 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att möjliggöra ytterligare tre IVF-försök för de som redan har genomgått regionernas finansierade behandlingar. Detta innebär en ny chans att uppleva det som många anser vara en självklarhet: att få bli förälder.

För Kristdemokraterna handlar detta om värdighet, familjens centrala roll och ett samhälle som stöttar individer under livets mest avgörande perioder. För KD-Kvinnor är det även en fråga om kvinnors hälsa och rättvisa. Kvinnor bär ofta den största bördan – både fysiskt och emotionellt – under fertilitetsbehandlingar. Att minska den ekonomiska stressen är därför en viktig fråga för jämställdheten.

Sverige ska vara ett land där familjer kan växa och blomstra – inte begränsas. Ett land där hopp inte ska ha ett pris på tiotusentals kronor. Denna reform är en viktig seger för alla de som kämpar med ofrivillig barnlöshet. Vi kommer att fortsätta att driva på för en mer tillgänglig, rättvis och medmänsklig vård – en vård där människors längtan efter en familj tas på allvar och respekteras.

Det är en grundläggande rättighet att ha möjlighet att förverkliga sin dröm om att bli förälder, oavsett ekonomisk bakgrund. Denna satsning är ett steg i rätt riktning mot ett mer inkluderande och medmänskligt samhälle. Vi ser fram emot att följa hur denna reform påverkar livet för de par som drömmer om att bilda familj och att fortsätta arbeta för att förbättra fertilitetsvården i Sverige.

Det är viktigt att vi fortsätter att lyssna på de som berörs av ofrivillig barnlöshet och att anpassa vården efter deras behov. Genom att investera i fertilitetsvården investerar vi i framtiden och i de familjer som kommer att forma vårt samhälle





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fler sjuka vid SSAB:s stålverksbygge – skyddsstopp utfärdatYtterligare tre anställda har insjuknat vid SSAB:s stålverksbygge i Luleå, vilket leder till fortsatt stopp i markarbetena. Orsaken till sjukdomsfallen är fortfarande oklar och utreds. Fackförbundet Seko har utfärdat skyddsstopp.

Read more »

Fler personer sjuka på SSAB i Luleå – personal flyttasYtterligare tre personer har insjuknat på SSAB:s område i Luleå, efter tidigare rapporter om liknande symptom. Personal från NCC, som arbetar på byggplatsen för det nya stålverket, drabbas av irriterade luftvägar och yrsel. Allt markarbete är pausat och facket Seko har begärt skyddsstopp. Orsaksutredning pågår.

Read more »

Regeringen bjuder in talibanerna – vill utvisa fler till AfghanistanSamtal ska hållas i Bryssel.

Read more »

Zara Larsson släpper deluxealbum med stjärnspäckade samarbeten – och fler nyheterZara Larsson överraskar med ett deluxealbum fullt av samarbeten. Dessutom: Ny trupp till Tre Kronor, gåva till kungen, vd-byte i handelskammaren, minskad skadegörelse i SL-trafiken och mycket mer.

Read more »

Inflationstryck kvarstår och fler nyheterRiksbankens chef varnar för stigande inflation, Elektrikerna blockerar Tesla-arbeten, flygolycka orsakad av selfies, Zara Larsson släpper nytt album, Tre Kronor presenterar trupp, kungens födelsedagspresent och minskad skadegörelse i SL-trafiken.

Read more »