Fler miljarder i välfärd, inte fler miljardärer

En debattartikel om hur den svenska välfärden möjliggjorde en klassresa, och varför satsningar på gemensam välfärd är viktigare än att skapa fler miljardärer.

Som sexåring kom jag till Sverige från krigets Kosovo. Min familj hamnade först i Munkedal, sedan i Falkenberg, och till slut i Lövgärdet i Göteborg .

Lövgärdet är en av stadens fattigaste stadsdelar med 86 procent invånare med utländsk bakgrund, många nyanlända. Arbetslösheten är hög och skolresultaten låga. Den svenska jag lärde mig blev allt mer bruten, och studiemotivationen sjönk. Men välfärden gav oss en bra bostad, min pappa fick jobb och jag fick gå i skola med samma rättigheter som alla andra.

Detta var före högermajoriteternas nedskärningar och privatiseringar. Utan välfärden hade jag aldrig gjort en klassresa och blivit politiker. Idag debatteras ofta behovet av fler miljardärer för tillväxt. Liberalernas Axel Darvik argumenterar för detta efter studier på Chalmers och besök i Austin, Texas.

Jag respekterar att politiker delar med sig av sina erfarenheter, men mina egna är annorlunda. Många av oss som växte upp i barnfattigdom bryr oss inte om skattesatser för miljardärer. Vi har ambitioner och vilja att arbeta hårt. Den svenska välfärden gjorde det möjligt för mig och andra invandrare att förverkliga drömmar och ge tillbaka till samhället.

Problemet är att Tidöpartierna skär ner på välfärden samtidigt som de sänker skatten för miljardärer. Istället för att satsa på en jämlik skola och språkundervisning låter de skattepengar läcka till friskolekoncernernas ägare. Detta ökar klyftorna och barnfattigdomen. Vi behöver inte fler miljardärer, utan fler miljarder i gemensam välfärd för att stärka tillväxten och samhället





