Fler studenter som följd av arbetslöshet – kräver finansiering

Högre arbetslöshet driver fler till högre studier, men lärosätena behöver mer finansiering för att hantera ökningen, enligt Stockholms universitets studentkår. Regeringen kritiseras för att inte agera för att underlätta övergången från studier till arbete.

Den ökande arbetslöshet en, särskilt bland unga, i kombination med en bristfällig arbetsmarknadspolitik, driver allt fler individer till högre studier. Detta skapar en situation där lärosätena i allt högre grad förväntas kompensera för samhällets misslyckande att erbjuda meningsfulla arbetsmöjligheter.

Victor Nygren och Kai Wiklund, representanter från Stockholms universitets studentkår, framhåller att om denna strategi – att använda högre utbildning som ett sätt att hantera ungdomsarbetslösheten – ska fortsätta, måste den också finansieras på ett adekvat sätt. Ansökningsperioden för höstterminens studier har nyligen avslutats, och det förväntas att antalet sökande kommer att vara det högsta någonsin. I tider präglade av hög ungdomsarbetslöshet är det en naturlig reaktion att söka sig till högre utbildning, i hopp om att förbättra sina framtidsutsikter.

Men denna trend riskerar att skapa en ond cirkel där utbildning ses som en flyktväg från arbetslöshet snarare än en investering i kompetens och personlig utveckling. En oroande utveckling är att många nyutexaminerade upplever att de tjänar mindre efter examen än de gjorde under sina studietider med studiemedel. Detta undergräver grundtanken om att utbildning ska vara en säker väg in i arbetslivet och en garanti för ekonomisk trygghet.

Den moderna arbetsmarknaden är dynamisk och föränderlig, och de kompetenser som efterfrågades för bara några år sedan kan vara mindre relevanta idag. Den snabba teknikutvecklingen och de globala ekonomiska förändringarna skapar en osäkerhet som gör det svårt för studenter att välja utbildningar som garanterar anställning. Utbildningar som tidigare ansågs vara säkra kort har nu visat sig ha en hög konkurrens om ett begränsat antal lediga tjänster.

När jobbmöjligheterna uteblir blir vidare studier för många det enda alternativet, inte av en genuin ambition att fördjupa sina kunskaper, utan snarare av desperation och brist på andra möjligheter. Denna situation är särskilt problematisk eftersom den skapar en känsla av hopplöshet och frustration bland unga vuxna som känner sig fast i ett system som inte ger dem de verktyg de behöver för att lyckas. Trots denna tydliga utveckling saknas det konkreta initiativ från regeringen för att adressera problemet.

Vårbudgeten innehöll inga specifika åtgärder för att underlätta övergången från studier till arbete för nyexaminerade, vilket är en allvarlig brist. Konsekvensen av en svag arbetsmarknadspolitik kommer att vara en överbelastning av universiteten och högskolorna, som tvingas hantera ett ökande antal studenter utan att få tillräckliga resurser för att möta efterfrågan. Detta är en ohållbar situation som riskerar att försämra kvaliteten på utbildningen och skapa ännu större problem på sikt.

De få satsningar som gjorts på högre utbildning under den nuvarande mandatperioden har snabbt ätits upp av stigande kostnader, ökade lokalhyror och produktivitetsavdrag. Om strategin att låta lärosätena kompensera för ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, är det rimligt att också finansiera denna strategi på ett adekvat sätt. Stockholms universitets studentkår förespråkar en politik som tar ansvar för vad som händer efter examen, och som ser utbildning som en investering i individen och samhället, snarare än en tillfällig lösning på arbetslöshet.

En sådan politik skulle innebära att skapa fler jobbmöjligheter för nyutexaminerade, att stödja entreprenörskap och innovation, och att säkerställa att utbildningarna är relevanta för arbetsmarknadens behov





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sandviks orderingång högre än väntat: ”Utmärkt start på året”Verkstadskoncernen Sandviks orderingång för det första kvartalet blev högre än väntat. Intäkterna och vinsten var däremot något lägre än väntat och aktien handlas volatilt.”Vi hade en utmärkt start på året”, skriver vd:n Stefan Widing.

Read more »

Alfa Lavals orderingång högre än väntatIndustribolaget Alfa Laval redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet.

Read more »

SBAB lockar företag med högre sparränta i osäkra tiderSBAB rapporterar ökad marknadsandel för företagssparande, driven av förmånliga räntor, samtidigt som de följer det osäkra ekonomiska omvärldsläget noggrant. Erbjudande om 30% rabatt på avgifter för nya kunder.

Read more »

Geopolitisk oro driver företag till SBAB för högre sparräntorÖkad geopolitisk osäkerhet får företag att söka trygghet och bättre avkastning på sina besparingar hos SBAB, som erbjuder högre räntor och en smidig digital lösning.

Read more »

Nokias justerade resultat högre än väntatTelekombolaget Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader, på 281 miljoner euro för det första kvartalet 2026.

Read more »

BHG:s justerade resultat högre än väntatE-handelsbolaget BHG redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet.

Read more »