Fler svenskar vill donera efter Mette-Marits halsobesked

Efter kronprinsessan Mette-Marits halsobesked ökar antalet svenskar som vill donera organ. Tre gånger fler svenskar än vanligt anmälde sig till donationsregistret i söndags.

Efter kronprinsessan Mette-Marits halsobesked ökar antalet svenskar som vill donera organ. Tre gånger fler svenskar än vanligt anmälde sig till donationsregistret i söndags. Detta är en tydlig effekt efter beskedet om kronprinsessan Mette-Marits försämrade hälsa .

Över 2 000 personer anmälde sig som donatorer i Norge efter att kronprinsessan Mette-Marits hälsoförhållande offentliggjordes. Även i Sverige märks nu en effekt, visar nya siffror från det svenska donationsregistret. Ofta rör det sig om ungefär 80-100 nya anmälningar per dag. Men i fredags - samma dag som det norska beskedet - började siffrorna stiga även i Sverige.

På lördagen registrerade sig 225 personer, och peaken kom på söndagen med 308 nya anmälningar. Även på måndagen anmälde sig fler personer än vanligt: 201. Camilla Olofsson, utredare på Socialstyrelsen, säger att det ofta sker en ökning av antalet anmälningar när frågor om donation lyfts i medier. - Då är det inte ovanligt att man börjar söka information och kanske registrerar sin vilja i donationsregistret.

Frågan blir aktualiserad. Det är kanske lättare att relatera när man har en person framför sig som är i behov av ett organ, säger Camilla Olofsson. Finland och Island ingår i ett samarbete om organdonation. Hittar man inte en mottagare lokalt eller nationellt kan organen doneras till ett av de andra länderna.

Förra året donerades fyra par lungor från Sverige till norska patienter. Men det går inte att säga om personerna som nu har anmält sig till det svenska donationsregistret haft den norska prinsessan i åtanke. - Det är kanske mer att frågan uppmärksammas och det är lättare att relatera. Det blir mer personligt och man blir mer engagerad, säger Camilla Olofsson.

När man anmäler sig till donationsregistret säger man ja eller nej till att donera organ eller vävnader. Av de närmare 1,9 miljoner som finns i donationsregistret är ungefär 80 procent positiva till att donera





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