Fler vågar ta steget – Fortnox förenklar företagsstarten

För att underlätta för blivande företagare har Fortnox lanserat ett omfattande erbjudande som stöttar hela processen – från den första idén till att driva ett framgångsrikt företag. Detta initiativ adresserar de utmaningar som många stöter på när de ska starta eget , och erbjuder en trygg och enkel väg framåt.

Frida Svartengren, grundare av Friday Collective, är ett exempel på en som lyckats förverkliga sin affärsidé tack vare Fortnox hjälp. Hon hade en klar vision, men saknade de praktiska kunskaperna för att ta steget. Med rätt vägledning övervann hon osäkerheten och omvandlade sin idé till verklighet. Hon berättar: Jag visste vad jag ville göra, men inte hur jag skulle komma igång. Det var många frågetecken kring allt från bolagsform till ekonomi. Det gjorde stor skillnad att få prata med någon som kunde guida mig utifrån min situation. Det kändes plötsligt mycket mer konkret.

Startsnack är en av de tjänster som Fortnox erbjuder, en 30-minuters konsultation med en expert som svarar på frågor inför uppstarten. Vanliga frågor rör moms, F-skatt, bankkonton och bokföring. David Söderberg, produktchef för Starta Företag på Fortnox, förklarar: Vi fungerar som en mänsklig vägvisare i det som annars kan upplevas som en digital djungel. Utöver rådgivning hanterar Fortnox även det praktiska, som kontakt med Bolagsverket, hjälp med F-skatt, moms och bankansökan.

Frida valde ett färdigregistrerat aktiebolag, ett så kallat lagerbolag, för att snabbt komma igång. Valet av bolagsform är en av de viktigaste frågorna, och för många är aktiebolag det självklara valet. Ett aktiebolag är en egen juridisk person, vilket skiljer företagets ekonomi från privatekonomin. David Söderberg fortsätter: Vart femte aktiebolag som registreras i Sverige startas i dag genom Fortnox. Det gör oss till en central aktör för svenskt nyföretagande. Vi möter dagligen personer som har både driv och idé, men som tvekar inför allt det praktiska runt omkring. Vårt mål är att fler ska våga ta steget. Det ska vara enkelt att gå från idé till företag.

När bolaget är igång skiftar fokus från start till drift. Fortnox erbjuder då en plattform som samlar bokföring, fakturering, lön och andra viktiga funktioner, vilket förenklar administrationen. Nystartade aktiebolag som startar via Fortnox får ett kostnadsfritt programpaket i sex månader. Aktiebolagsformen erbjuder flera fördelar. Företaget kan äga tillgångar, ingå avtal och låna pengar. Ägarna är i regel inte personligt ansvariga för bolagets skulder, vilket skyddar privatekonomin. Dessutom finns möjligheten att ta ut utdelning, vilket kan kombineras med lön. Ett aktiebolag uppfattas ofta som mer seriöst, vilket kan öppna dörrar till fler affärsmöjligheter och bättre förutsättningar för tillväxt, inklusive en minskad ekonomisk risk vid anställning av personal. Fortnox strävar efter att göra företagande tillgängligt för alla, från idé till framgång





