Flera allvarliga händelser i Göteborg och runt om i landet: Smäll, våldsbrott, trafikolyckor och utredningar

Polisen utreder en rad händelser, inklusive en kraftig smäll i centrala Göteborg, misstänkt mordförsök, dödsolycka i Östergötland, och en rad andra incidenter. Åklagare begär häktning i flera fall, och Axfood återkallar produkter.

Sent på torsdagskvällen inträffade flera händelser som kräver polisens utredning och åtgärder. I centrala Göteborg , i området Vasa, larmades polisen strax efter klockan 21 om en kraftig smäll. Vittnesuppgifter tyder på att smällen var så kraftig att den fick hela byggnader att skaka. Initialt antas händelsen kunna klassas som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grov allmänfarlig ödeläggelse.

Vasagatan spärrades av och spårvagnstrafiken stoppades i området, vilket påverkade kollektivtrafiken. Polisen undersöker platsen för att fastställa orsaken och omfattningen av skadorna. Det finns inga rapporter om personskador, men materiella skador har konstaterats vid en entré på Haga Kyrkogata. Utredningen är i ett tidigt skede och polisen arbetar för att säkra bevis och identifiera eventuella misstänkta. Samtidigt meddelades att en man har gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk utanför en restaurang i Kvillebäcken, även det i Göteborg. Den skadade mannen, i 45-årsåldern, fick skärskador på halsen och fördes till sjukhus. Den misstänkte är en man i 25-årsåldern. Polisen utreder omständigheterna kring bråket och motivet bakom mordförsöket. Ytterligare ett fall av våld som utreds. \Vidare under torsdagen inträffade en allvarlig trafikolycka i Östergötland. En frontalkrock mellan en personbil och en lastbil ledde till att föraren av personbilen, en man, fick livshotande skador och vårdas på intensivvårdsavdelningen. En förundersökning om vårdslöshet i trafik har inletts. Olyckan inträffade vid 16.16 och räddningstjänsten larmades till platsen. Även en olycka på riksväg 68 utanför Norberg rapporterades, där en personbil körde av vägen och in i ett träd. Föraren, en man i 30-årsåldern, avled till följd av olyckan. Polisen har inlett en förundersökning för att utreda olyckan och underrätta anhöriga. Samtidigt, i andra rättsärenden, begärs en man i 45-årsåldern häktad för det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås år 2005. Mannen nekar till brott, och häktningsförhandlingen kommer att hållas i Ångermanlands tingsrätt. Åklagare begär också att en 81-årig man häktas, misstänkt för mord begånget i Huddinge i början av april. Rättsfallen visar på komplexiteten och mångfalden av polisens arbete, som innefattar allt från akuta insatser vid våldsbrott och trafikolyckor till utredningar av äldre brott och administrativa uppgifter.\Utöver brottsrelaterade händelser rapporterades om brand på Säve flygplats i Göteborg, där solceller på ett tak fattade eld. Räddningstjänsten bekämpade branden och lyckades släcka den. Dessutom återkallar Axfood ostsnacks på grund av risken för plastbitar i produkten. Konsumenter uppmanas att återlämna produkten. Regeringen utsåg Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Kriminalvården. Slutligen blev en tågvärd i Hallsberg biten av en aggressiv hund, vilket ledde till störningar i tågtrafiken. Polisen kallades till platsen och arbetade med att hantera situationen





