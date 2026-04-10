Flera allvarliga händelser inträffade under natten och morgonen – allt från bränder till grova brott

Under natten och morgonen har flera allvarliga händelser inträffat runt om i Sverige. I Partille utbröt en brand i en lägenhet, och i Hallunda genomfördes en grov stöld. Samtidigt inträffade en explosion i Göteborg, vilket ledde till avspärrningar och evakueringar. En man greps misstänkt för mordförsök i Kvillebäcken. Dessutom har en man gripits misstänkt för mordförsök, medan en annan man har livshotande skador efter en trafikolycka. Åklagare begär häktning i ett dubbelmordsfall. Regeringen har utsett ny generaldirektör för Kriminalvården, och Axfood återkallar produkter på grund av säkerhetsrisker.

Under fredagsmorgonen rapporteras flera händelser runt om i Sverige, som kräver polisens utryckning. En brand utbröt i en lägenhet i Partille vid 04-tiden. En man i 40-årsåldern fördes till sjukhus, och skadeläget är fortfarande oklart. Polisen misstänker att branden startade på spisen och har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Samtidigt genomförde polisen en insats i Hallunda centrum, söder om Stockholm.

Enligt uppgifter till Expressen ska en bil ha kört in i köpcentret och en grov stöld har begåtts, enligt Jenny Rydberg, vakthavande befäl vid polisen i region Stockholm. Vittnen såg hur personer sprang från platsen med påsar. Vidare under natten inträffade en explosion i centrala Göteborg. Polisen larmades till området Vasa efter en hög smäll strax efter klockan 21. Vittnen uppgav att hela byggnaden skakade. Skador konstaterades på en entré och en parkerad bil på Haga Kyrkogata. Flera gator i området spärrades av, och spårvagnstrafiken stoppades. Boende på den aktuella adressen har utrymts. Polisen meddelar att avspärrningarna kommer att kvarstå tills tekniker är klara på platsen. Rättsläget är inledningsvis grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grov allmänfarlig ödeläggelse, men ingen är i nuläget misstänkt eller frihetsberövad. En annan händelse i Göteborg involverar ett bråk utanför en restaurang i Kvillebäcken. En man har gripits misstänkt för mordförsök efter att ha utövat våld med skärskador på halsen, enligt Jennifer Last, presstalesperson vid polisen. Den skadade mannen, i 45-årsåldern, var vaken och talbar när han fördes till sjukhus. Den misstänkte är en man i 25-årsåldern. \Under dagen inträffade även allvarliga trafikolyckor. Vid 16:16 larmades räddningstjänsten om en frontalkrock mellan en personbil och en lastbil. Enligt Ola Nilsson på SOS Alarm var lastbilen av vägen. Föraren i personbilen fördes till sjukhus med livshotande skador och vårdas på intensivvårdsavdelningen, enligt Region Östergötland. En förundersökning om vårdslöshet i trafik har inletts. I ett annat ärende begärs nu en man, misstänkt för det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås år 2005, häktad. Åklagarmyndigheten meddelade att mannen, en 45-åring bosatt i Mellansverige, är på sannolika skäl misstänkt för de två morden. Han nekar till brott. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Ångermanlands tingsrätt under fredagen. Utöver dessa händelser har regeringen utsett Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Kriminalvården. Jermsten kommer att tillträda den nya tjänsten den 11 maj 2026 och tjänstgöra till den 31 maj 2032. En tragisk trafikolycka inträffade på riksväg 68 utanför Norberg på torsdagen, där en man i 30-årsåldern avled efter att ha kört av vägen och in i ett träd. Polisen har inlett en förundersökning för att utreda olyckan, och anhöriga är underrättade. Ytterligare ett ärende handlar om en återkallelse av livsmedel. Axfood återkallar Garant Chili Cheese Nuggets på grund av risken för att produkten kan innehålla plastbitar. Återkallelsen gäller produkter med bäst före-datum 18 september 2027. Konsumenter uppmanas att återlämna produkten i butiken. Dessutom begär åklagare häktning av en 81-årig man misstänkt för mord, vilket ska ha begåtts i Huddinge i början av april. \Denna fredag präglas av en rad allvarliga händelser, från bränder och explosioner till våldsbrott och trafikolyckor, samt en bredare uppsättning av ärenden som inkluderar polisinsatser, personalförändringar inom myndigheter och produktåterkallelser. Denna sammanfattning framhäver den mångfald av problem och utmaningar som polisen och andra myndigheter står inför, samt de konsekvenser dessa händelser har för enskilda individer och samhället i stort. Händelserna kräver noggranna utredningar, vilket i vissa fall leder till rättsliga åtgärder, medan andra kräver snabba insatser för att säkerställa allmänhetens säkerhet och välbefinnande





