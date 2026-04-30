Flera allvarliga händelser runt om i landet – brott, dödsfall och prisökningar

Polisen utreder ett grovt brott i Norrköping, stölder mot äldre i Skåne, ett dödsfall i Göta älv och andra händelser runt om i Sverige. SAS höjer priserna och en flottilj stoppas på väg till Gaza.

Polisen utredde under onsdagskvällen flera allvarliga händelser runt om i landet. I Norrköping larmades polisen till de västra delarna med anledning av ett grovt brott, men polisen vill i nuläget inte specificera vad som har inträffat.

Angelica Forsberg, presstalesperson, försäkrade allmänheten om att det inte föreligger någon omedelbar fara. Samtidigt pågår intensiv informationsinhämtning för att klargöra händelseförloppet. I Skåne rapporterades om två ytterligare stölder riktade mot äldre personer under eftermiddagen. Polisen misstänker att dessa brott är organiserade.

I Vellinge tog sig en eller två personer in hos en 85-årig kvinna och stals smycken. I Lomma lurade en kvinna en 80-årig kvinna att få ett glas vatten och passade på att stjäla hennes plånbok. En liknande händelse inträffade senare i Löddeköping, där en 90-årig kvinna blev bestulen på ett halsband efter att ha bjudit en okänd kvinna på vatten och blivit kramad.

Polisen uppmanar nu boende i nordvästra och nordöstra Skåne att vara vaksamma och inte öppna för okända personer, samt att informera sina äldre släktingar om risken. SAS har också meddelat att de höjer biljettpriserna med tio procent på grund av kraftigt ökade flygbränslepriser, som fördubblats. Vidare rapporterades om en död man i 35-årsåldern som hittades i Göta älv i Lilla Edet. Anhöriga har underrättats och polisen utreder händelsen, men ser i nuläget inget som tyder på brott.

Sellton AB återkallar pistagenötter på grund av misstänkt salmonellaförekomst och förhöjda halter av mögelgiftet ochratoxin A. En lägenhetsbrand på Kungsholmen i Stockholm orsakades av något som brann på en spis, men släcktes snabbt av räddningstjänsten. En flottilj med aktivister på väg till Gaza stoppades av Israel på internationellt vatten, och svenska myndigheter bekräftar att svenska medborgare finns med på flottiljen.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard varnar för riskerna med att delta i flottiljen och att konsulärt bistånd inte kan garanteras till havs. Slutligen inleddes en räddningsinsats i norska Narvik efter att en skolklass försvunnit, men alla elever och lärare kunde senare konstateras vara i säkerhet. En man i 30-årsåldern ringde även polisen efter en dejt där han påstod att kvinnan inte lät honom lämna lägenheten och dessutom bitit honom.

Kvinnan greps misstänkt för flera brott efter att ha gjort 'kraftigt motvärn' vid polisens ankomst





