Flera allvarliga händelser runt om i landet och världen

En sammanfattning av dagens nyheter, inklusive trafikolyckor, hundbett, brott, politiska förändringar och olyckor.

Flera allvarliga händelser har rapporterats under dagen. På E6 i Lomma inträffade en trafikolycka där tre bilar kolliderade. Polisen rapporterar att tio personer var inblandade och att olyckan skedde i hög hastighet.

Lyckligtvis ska ingen ha blivit allvarligt skadad, och alla inblandade kunde lämna fordonen. Vägen är avstängd i södergående riktning. I Helsingfors, Finland, har flera personer blivit bitna av hundar under en husdjursmässa. Minst ett barn och två vuxna behövde söka vård.

En valp blev även biten av en greyhound och både valpen och dess ägare krävde medicinsk uppmärksamhet. Mässcentrets kommunikationsavdelning uttrycker förvåning över händelserna, då de aldrig tidigare upplevt något liknande. Skadeläget för de drabbade är för närvarande okänt. Samtidigt pågår en omfattande polisinsats i Hageby, Norrköping, efter ett rapporterat bråk mellan flera personer.

En skadad person har förts till sjukhus och en person har gripits misstänkt för misshandel. Polisen förväntar sig att arbetet på platsen kommer att fortsätta under en längre tid, med fokus på vittnesförhör. I Oslo jagar polisen en man beväpnad med en machete efter rapporter om en knivhuggning. En skadad person har hittats, men det är oklart om personen blivit knivhuggen.

Polisen anser inte att allmänheten är i fara. På det kulturella området har Sverige förlorat en av sina stora operasångerskor, Busk Margit Jonsson, som avled vid 96 års ålder. Hon var en framstående sopran på Kungliga operan under 1950- och 60-talet. Internationellt har ett möte med Irans delegation i Pakistan avbrutits i förtid, vilket resulterat i att ett planerat amerikanskt besök ställts in.

Donald Trump uttrycker frustration över situationen och antyder interna stridigheter inom Irans ledning. I Ungern har Viktor Orbán meddelat att han lämnar parlamentet efter ett förkrossande valnederlag. Oppositionsledaren Péter Magyar vann valet med stor marginal, vilket sätter punkt för Orbáns 16 år vid makten. Slutligen har en explosion inträffat vid en villa i Eslöv, där ytterdörren och fönster skadats.

Den person som befann sig i villan är oskadd. Polisen utreder händelsen och har spärrat av området. Ett barn har även förts till sjukhus efter en nära-drunkningsolycka vid ett badhus i Malmö, och en anmälan om vållande till kroppsskada har upprättats. Dessutom har räddningstjänsten larmats till Nya varvet i Göteborg efter att en scen rasat





Olycka Brott Politik Helsingfors Norrköping Oslo Eslöv Malmö Ungern

