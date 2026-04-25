Flera allvarliga händelser under fredagskvällen och natten

En sammanfattning av fredagskvällens och nattens händelser, inklusive trafikolyckor, våldsbrott, internationella nyheter och politiska beslut.

Flera allvarliga händelser inträffade under fredagskvällen och natten mot lördag i Sverige och internationellt. I Kungsbacka kolliderade en motorcykel med en traktor, vilket resulterade i allvarliga skador för den kvinnliga motorcyklisten i 30-årsåldern.

Hon har förts till sjukhus och misstänks även för olovlig körning och vårdslöshet i trafik. Samtidigt inträffade en grov misshandel utanför en restaurang i Filipstad, där en man i 40-årsåldern skadades med en kniv. En man i 25-årsåldern har gripits misstänkt för brottet. I Stockholm blev en man påkörd av en bil på Norrlandsgatan, men skadorna ska inte vara livshotande.

Internationellt rapporteras om en tragisk händelse i Orlando, USA, där 31 sengångare dog innan den planerade öppningen av djurparken 'Sloth world'. Kongressledamoten Maxwell Frost kräver nu en federal utredning. I Iran har talman Mohammad Bagher Ghalibaf lämnat förhandlingarna med USA, uppges ha tvingats avgå av revolutionsgardet. Tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala stod helt stilla efter att en lokförare misstänkte att ha kört på något på spåret, en utredning pågår fortfarande.

En bilbrand inträffade strax utanför Jönköping, där fem personer befann sig i fordonet, skadeläget är okänt. Ett falsklarm till 112, som visade sig vara ett skämt från en högstadieelev, ledde till ett onödigt utryckningsuppdrag. Tyvärr inträffade även en dödsolycka i Sollefteå, där en person under 18 år omkom i en fyrhjulingsolycka. Polisen utreder händelsen.

Sverige och Storbritannien för samtal om potentiellt köp av 'minikärnkraftverk' från Rolls-Royce, vilket skulle kunna bidra till utbyggnaden av kärnkraften i Sverige. I USA har justitiedepartementet återinfört arkebusering som avrättningsmetod i federala fall för att snabba upp processen. Denna metod, där den dömde skjuts av en exekutionspluton, är ovanlig men tillåten i fem delstater. Dessa händelser belyser en blandning av tragik, brottslighet, politiska förändringar och tekniska framsteg





