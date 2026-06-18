Flera allvarliga händelser under torsdagen - inbrott, olyckor och en tragisk händelse på zoo

En sammanfattning av dagens nyheter: inbrott i Aspudden, en treårig pojke på zoo i England, trafikolyckor på Fårö och Ölandsleden, samt en berusad man med basebollträ i Åkersberga.

Under torsdagen inträffade flera allvarliga händelser runt om i Sverige och utomlands. I Aspudden i södra Stockholm kom två män i 20-årsåldern hem till en lägenhet där dörren var uppbruten.

Inbrottstjuvar som fortfarande befann sig i bostaden hotade och slog männen innan de flydde. Polisen är på plats och utreder händelsen, men det är ännu oklart vad som stulits. Ingen av de boende ska ha behövt sjukhusvård, men de är chockade efter det inträffade. Grannar i området uppmanas att vara vaksamma och kontakta polisen om de sett något misstänkt.

Längre bort, i Huntingdon i Storbritannien, vårdas en treårig pojke med allvarliga skador efter att ha lämnats i en inhägnad med krokodiler på ett zoo. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Enligt polisen finns det inget samband mellan mannen och pojken. Utredningen pågår och polisen pratar med personer som befann sig på djurparken vid tidpunkten för att förstå omständigheterna.

Händelsen har väckt stor uppmärksamhet i media och många frågar sig hur detta kunde ske. Även på Gotland har en allvarlig trafikolycka inträffat. En bil och en motorcykel kolliderade på Fårö norr om ön. En kvinna i 30-årsåldern fördes till sjukhus med ambulans.

Skadeläget är i nuläget oklart. Polisen utreder orsaken till olyckan och vädjar till vittnen som sett händelsen att höra av sig. I Åkersberga centrum larmades polisen under torsdagen om en berusad man som skrek glåpord och hotade förbipasserande med ett basebollträ. Mannen misstänks även för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman då han ska ha hotat kommunanställda.

Polisen grep mannen och han är nu anhållen. Ingen person ska ha kommit till fysisk skada, men händelsen har skapat oro bland allmänheten. Slutligen brann en personbil på Ölandsleden under torsdagseftermiddagen. Branden startade under färd mot Öland på länsväg 137.

Räddningstjänsten släckte branden, men det uppstod långa köer från trafikplats Kalmar centrum. Bilen har bärgats och trafiken börjar så småningom flyta på igen. Polisen uppmanar bilister att vara försiktiga och hålla sig informerade om trafikläget. Sammanfattningsvis har torsdagen präglats av flera allvarliga incidenter som på olika sätt påverkat människors trygghet och säkerhet.

Polisen arbetar intensivt med utredningarna och allmänheten uppmanas att vara vaksam och rapportera iakttagelser till myndigheterna





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