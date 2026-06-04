Flera allvarliga olyckor och våldsdåd: Armborstattack, rikoschett och påkörning

En man skjuten med armborst i Surrey, en man skadad av rikoschett under skjutövning i Östersund, och en äldre kvinna påkörd och fastklämd under bil. Tre allvarliga händelser som utreds av polis.

En man i 50-årsåldern har blivit skjuten med ett armborst på ett studentboende i brittiska Surrey , enligt Sky News. Incidenten inträffade under natten och polisen utreder händelsen som ett allvarligt våldsdåd .

Offret fördes till sjukhus med allvarliga skador, men hans tillstånd uppges vara stabilt. Polisen har ännu inte gripit någon misstänkt och söker vittnen. I Östersund har en man skottskadats i samband med en skjutövning. Enligt polisens presstalesperson Marie Andersson träffades mannen av en rikoschett.

Skadorna bedöms inte vara livshotande. Polisen undersöker vapnet och platsen för att klarlägga händelseförloppet. Skjutövningar på licensierade banor är vanliga, men olyckor som denna påminner om vikten av säkerhetsrutiner. En kvinna i 85-årsåldern blev påkörd och klämdes fast under en bil i centrala Stockholm.

Räddningstjänsten fick lyfta fordonet för att frigöra kvinnan, som fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder omständigheterna och har förhört föraren. Olyckan inträffade under eftermiddagen och ledde till trafikstörningar i området. Dessa tre händelser, som inträffat under det senaste dygnet, visar på en rad olika typer av våld och olyckor som polis och räddningstjänst måste hantera. Samhället uppmanas att vara vaksamma och rapportera misstänkta aktiviteter till myndigheterna





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armborstattack Rikoschett Påkörning Surrey Östersund Stockholm Polis Olycka Våldsdåd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flera artister ställer in på Trumps festival - Milli Vanilli rage mot politisk kopplingNyheter från Sverige och världen: Musikfestival som initierats av Donald Trump får fler avhopp efter Milli Vanillis beslut att ställa in. Samtidigt spår det på borserna och flera olyckor och kriminalfall rapporteras.

Read more »

Manchester United nära värvning av Ederson - flera stora affärer på gångManchester United är överens med Atalanta om mittfältaren Ederson för 485 miljoner kronor. Samtidigt bekräftas Denzel Dumfries till Real Madrid, Marco Silva lämnar Fulham och Robert Lewandowski kan hamna i Fenerbahce.

Read more »

Vänsterpartiets kandidater firade Hamas attack - Magdalena Andersson måste ta ansvarFlera av Vänsterpartiets kandidater i Helsingborg firade Hamas attack mot Israel. Firandet arrangerades av Palestinska kvinnoförbundet, där flera V-kandidater är aktiva. Magdalena Andersson måste ta ansvar för antisemiterna i Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har strukit flera personer från listan, men är det nog? En bilförare har tappat kontrollen över sin bil och kört in i flera oskyddade trafikanter. Trump bekräftar att han kallade Netanyahu 'helt jävla galen' för Israels attacker mot Libanon.

Read more »

John i Östersund passar och dribblar boll mot mental ohälsaJohn Promise har blivit en välkänd profil på Östersunds gator och gångvägar, där han springer med en boll framför sig och passar till förbipasserande. Det har visat sig vara en framgångsrik och annorlunda metod för att få igång viktiga samtal. – Jag upplever att det är många som mår dåligt.

Read more »